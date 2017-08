Dibuja a su perro perdido y ofrece un chocolate de recompensa

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El pequeño perro ‘Morgan’ regresó este miércoles a casa luego de que su dueña colocará carteles hechos por ella en la colonia Obrera de la delegación Cuauhtémoc.

La menor dibujó a su mascota en un cártel en donde dio características específicas para dar con el paradero del can extraviado. La recompensa por recuperar al can de color café de raza maltés, era un chocolate, informó Excelsior.

También te puede interesar: ¡Súper mascotas! Se gradúan seis perros guías en México

"Él es Morgan y es mi mejor amigo y no tiene mucho que está conmigo. Es un bebé. No es mucha la recompensa, traía una pechera. Por favor no te lo quedes”, se leía el cartel colocado por la pequeña y sus padres en calles de la colonia Obrera.

El tierno anuncio causó furor en redes sociales. La página de Facebook Protectora de Animales México, informó sobre el hallazgo de ‘Morgan’. La menor por fin encontró a su mascota.