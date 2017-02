Perro muerde en el rostro a niño con el que jugaba

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Un niño de tres años resultó gravemente herido en el rostro cuando se encontraba jugando con un perro, en el patio de una casa del municipio de Huajuapan, Oaxaca.

De acuerdo con la madre del menor, ella se encontraba al interior de la casa cuando escuchó que su hijo gritó, por lo que salió corriendo a ver qué le ocurría y lo encontró tirado en el piso con sangre en el rostro.

"Salí con mi pantalón a medio subir, todavía no me terminaba de cambiar para llevar a mi hijo con su madrina, lo encontré tirado en el patio, con sangre en toda la cara, lo agarré y me lo traje en un vehículo al hospital”, relató a Excélsior Angélica, madre del menor.

Tras internarlo en el hospital, los médicos le informaron sobre la gravedad de las lesiones, siendo la más riesgosa una herida en el ojo derecho.

"Se le atendió y rápidamente pasó a urgencias, ya que el área en qué fue mordido se cataloga como grave, rápidamente se le aplicaron antibióticos y un anticuerpo específico contra la rabia, no porque el animal tenga ese virus, sino porque es más rápida la transmisión en este tipo de heridas”, explicó Baruch Alavés Ramírez, director del hospital Prospera No.18 del IMSS.

En entrevista para medios locales, el director del nosocomio dijo que, tras atender la emergencia, el infante deberá ser valorado por un oftalmólogo, con la finalidad de que se verifique la condición de su párpado.

En ese sentido, señaló que el riesgo es que el menor conserve una lesión en el conducto lagrimal.

El perro que atacó al menor es un cocker spaniel propiedad del hermano de Angélica, quien asegura que desde el accidente ocurrido el 21 de febrero no ha sabido nada de él.