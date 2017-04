¿Tienes una mascota? ¡Llévala a esta heladería!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- “Thor” lleva un año asistiendo a esta nevería. Su helado favorito es el de Yogurt con fresa y zanahoria. Aunque es un cliente frecuente, no se trata de un comensal cualquiera: es un bulldog inglés que asiste a este lugar porque se trata de uno de los primeros establecimiento que toma en cuenta a los perros a la hora de la elaboración del menú. “Don Paletto” no es la única heladería en México, pero sí la primera que se preocupa porque todos sus visitantes, hasta los amiguitos de cuatro patas, queden contentos con su visita al local ubicado en la calle Mar Egeo, número 232, en la colonia Popotla en la zona Centro de la Ciudad de México. Ahí, Mauricio Montoya sostiene feliz el título de ser fundador de uno de los primeros negocios “pet friendly” en el país.

Desde 2014, Mauricio, quien se autonombra como traficante del sabor, ofrece los primeros helados en la ciudad preparados para que los acompañantes caninos puedan refrescarse en época de calor. Los sabores son variados, incluso para ellos. Además, la ventaja es que también los humanos pueden consumirlos, gracias a los ingredientes totalmente naturales que se emplean para su preparación, informó Vanguardia.

Recipientes con agua están ubicados a los pies de todas las mesas del lugar para mantener hidratados a los clientes peludos, quienes disfrutan de la tranquilidad que esta colonia llena de construcciones porfirianas ofrece. Que la estructura del lugar los tome en cuenta, es una muestra más del compromiso que siente este negocio con su muy variada clientela.

Sabor familiar

Mauricio Montoya tiene 36 años. Aunque se decidió por estudiar publicidad para mantenerse alejado de un negocio familiar con más de 60 años de tradición, las paletas, nieves y helados terminaron por convertirse en parte fundamental de su vida. Sólo que él decidió darle un giro más amable con los diferentes comensales que por problemas de salud no pueden consumir helados: “[Las paleterías] son un negocio familiar. Tengo tíos, primos y hasta mi papá tiene una heladería. Yo realmente nunca tuve asociado que me iba a dedicar a la venta de helados, por eso me dediqué a la publicidad. Fue entonces que a la par decidí poner mi negocio”, un establecimiento que, sin querer, terminó en aquello que trató de evitar.

En “Don Paletto” siempre se han aceptado mascotas, incluso cuando el menú aún no estaba pensado para los clientes de cuatro patas. Mauricio se dio cuenta rápido del problema, mirando en aquella novedad una oportunidad. El mercado de postres para mascotas era totalmente nuevo, y por lo menos en México se trataba de un terreno no explorado. “Me di a la tarea de buscar qué opciones existían, y nos dimos cuenta de que casi la mayoría eran más cárnicos. Estaban pensados como postres más para animales. Yo siempre he tenido la idea de que un postre tiene que ser algo dulce y rico”, recuerda Mauricio, y ello toma sentido al provenir de una familia que ha dedicado más de un lustro a la creación y perfeccionamiento del helado.