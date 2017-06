¿A favor o en contra? Pintan en cruces peatonales la bandera gay

Agencia

TAMPICO.- Una intensa polémica en redes sociales desató una solicitud al ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, por parte de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) que les permitieran pintar los pasos peatonales con la bandera multicolor que representa a los homosexuales, informó Excelsior.

A través del muro Tampico-Madero Mx se dio a conocer la solicitud (aún no autorizada) de personas con preferencias sexuales diferentes, a la alcaldesa Magdalena Pedraza Guerra, y se cuestionó a los usuarios al respecto, lo que generó en poco más de 60 minutos más de mil 100 comentarios y 747 veces compartidas la publicación.

Con más 2 mil me gusta; 1,025 me encanta, 844 banderas de la comunidad, 160 me divierte, 158 me enoja, 91 me sorprende y 34 me entristece, los usuarios de Facebook han manifestado sus opiniones.

Una de las opiniones de un usuario Rosendo Azúa comenta que, hasta donde sabe el centro de la ciudad de Tampico es histórico y se deben mantener ciertas formas y reglas para seguir siendo parte de.

"Si alguien quiere expresar sus preferencias sexuales tienen todo su derecho, pero NO en el centro de la ciudad. Respetemos los espacios públicos y área de tránsito”, señala en su comentario.

De igual forma, se registran comentarios como el del usuario Ava Adore, que escribió, “¿Podrían dejar de ser intolerantes y apreciar que por lo menos se preocupen por ponerle algo de vida a las calles? No los veo tomando la iniciativa de ir a pintar los pasos peatonales de la ciudad”.

Incluso otros usuarios señalan a la alcaldesa Peraza Guerra de tener preferencias sexuales homosexuales y ser populista con miras a la reelección.

Existen otros usuarios que avalan la determinación, como Carlos MacClesh, “o sea, si lo hace por “populista” es porque la mayoría está de acuerdo, y aquí dicen que la mayoría no está de acuerdo. ¿Cuál de los dos es? (De igual manera yo creo que es una excelente idea.)

En tanto, Miguel Ángel Santiago, director de Tránsito en la localidad sureña de Tamaulipas, señaló que en el caso de que se presentara dicha solicitud sería canalizada al área de ingeniería vial de la dependencia y sería decisión de la Presidencia Municipal y el Cabildo si es viable o no, previa autorización de la alcaldesa.

Comentó que las también conocidas como “Cebras”, hasta donde tiene conocimiento sólo cuentan con la variación de colores de blanco a amarillo que permiten su identificación y dijo desconocer de algún sitio donde esos colores hayan sido modificados con la bandera del Orgullo Gay.