Planean abrir el primer albergue para el adulto mayor gay en México

México.- Sonriente y enfundada en un traje de saco morado y pantalón negro, Samantha Flores se dice bendecida por la vida. En los últimos diez años, la señora de casi 84 años, se ha dedicado a ayudar a los que más necesitan: niños con VIH en la fundación "Ser Humano" y ahora a los adultos mayores de la comunidad LGBTTTI.

De acuerdo con Milenio, su propuesta es simple: crear un lugar para que las personas mayores de 60 años que sean lesbianas, gay, bisexual, transexual, travesti, intersexual o transgénero, como ella, pasen el día en compañía de otras y reciban comida al menos tres veces al día. De lograrse, México tendría el primer albergue gratuito para el adulto mayor gay en el mundo.

Samantha cuenta que el proyecto empezó hace seis años, cuando uno de sus amigos se lo propuso. Trabajó durante cuatro años para establecer la asociación y conseguir una casa en la colonia Clavería. Cuando estaba todo listo para inaugurar el centro, se esfumó.

"Llegamos y nunca nos abrieron la puerta, nunca respondían… Después me enteré que por homofobia no nos la había dado (la casa). Pensaron que la colonia se iba a desacreditar si aceptaban a un grupo LGBTTTI", dijo notablemente molesta.

Ahora, gracias a la ayuda de su amigo y mano derecha Alex Villalobos, Samantha pudo retomar el proyecto. A través de la página de recaudación de fondos donadora, busca recaudar 400 mil pesos para poder rentar una casa durante un año en donde recibirá a adultos mayores de la comunidad LGBTTTI.

"Yo les digo que el adulto mayor heterosexual está olvidado, descuidado, no recibe ayuda, pero el adulto gay es invisible. No saben que existimos. Por lo menos esta campaña nos ha ayudado a que vean que sí existimos y que sí necesitamos ayuda", afirmó Samantha.

De cumplirse la meta, el albergue, que llevará por nombre "Let them shine again" (déjalos brillar otra vez) permitirá que las personas mayores de la comunidad tengan un lugar en dónde reunirse y compartir un plato de comida, sus experiencias o, como dijo Samantha “para que vengan a mariconear, vivir la vida y todo”.

Hasta el momento, la campaña ha logrado recaudar poco más de 200 mil pesos, apenas la mitad de la meta, y le quedan 10 días para que puedas donar. Samantha se dice optimista y aseguró que aunque no alcance el objetivo, buscará la manera de abrir el albergue: “si no será una casa de día, será un departamento de día”.