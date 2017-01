Agencias

JERUSALÉN, Israel.- Este sábado, Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, dijo que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en lo correcto al decidir construir un muro en la frontera, para detener la inmigración ilegal.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que "se construyó un muro a lo largo de la frontera sur de Israel. Esto detuvo la inmigración ilegal. Gran suceso. Gran idea".

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su extrañamiento y decepción ante el pronunciamiento del presidente de Israel, Banjamín Netanjahu, respecto a la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

En un comunicado, la Cancillería, encabezada por Luis Videgaray, señaló el afecto de México por el pueblo de Israel, ya que ambos comparten su rechazo por la xenofobia y el racismo, por ende exigió, el respeto de su Primer Ministro.

En el marco de un aniversario más del holocausto, Videgaray Caso externó el afecto de México a la comunidad israelí, y dejó claro que México seguirá trabajando de cerca con esa nación para combatir cualquier tipo de discriminación en el mundo.

En ese sentido, la dependencia mexicana reiteró “su respeto y admiración por el pueblo judío, y muy especialmente a la gran comunidad judía mexicana, que contribuye a la construcción de un México más libre, justo y próspero”.

Tras las declaraciones de Netanjahu, la comunidad judía en México reaccionó y se desmarcó de la postura del Primer Ministro, al aclarar que no coinciden con ese punto de vista.

“No coincidimos con él en este punto de vista y rechazamos contundentemente su postura”, aclaró en un comunicado el Comité Central de la Comunidad Judía, al tiempo que ratificaron como judíos, pero también como mexicanos, su respaldo a la estrategia de negociación del presidente Enrique Peña Nieto frente a Estados Unidos.

En tanto que el Embajador de Israel en México justificó que el Primer Ministro, Banjamín Netanjahu, expresó únicamente la experiencia de Israel en materia de seguridad y que de ninguna manera representaba la postura de la relación México-EU.

“Frontera Israel-Sinaí no es comparable con frontera MEX-EU. Es frontera cerrada que protege contra terror y sin intercambio de ningún tipo”, dijo el diplomático de Israel en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Israel trató de rebajar este domingo la tensión por el encontronazo diplomático con México que provocó un tuit del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en el que expresó su apoyo a la construcción del muro en la frontera entre ese país y Estados Unidos.

"El primer ministro se refería a que estamos dispuestos a compartir con otras naciones nuestra particular experiencia en seguridad. No expresábamos ninguna posición sobre las relaciones entre México y Estados Unidos ", tuiteó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Emanuel Nahshon, tratando de poner fin a la polémica.

.@IsraeliPM referred to our specific security experience which we are willing to share.We do not express a position on US- Mexico relations