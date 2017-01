Agencias

JERUSALÉN, Israel.- Este sábado, Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, dijo que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en lo correcto al decidir construir un muro en la frontera, para detener la inmigración ilegal.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que "se construyó un muro a lo largo de la frontera sur de Israel. Esto detuvo la inmigración ilegal. Gran suceso. Gran idea".

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea