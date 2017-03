Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Las políticas del presidente Donald Trump están golpeando sin misericordia a la economía de la frontera estadounidense con México, donde los alcaldes temen que se llene de "pueblos fantasma" y que sus ingresos se derrumben ante la ausencia de mexicanos.

Robert Uribe, intendente de Douglas, estado de Arizona, que colinda con Agua Prieta, estado mexicano de Sonora, afirmó al portal Aristegui Noticias que "si "México deja de comprar en nuestras tiendas, nosotros no tenemos la población suficiente para sostener la economía".

"Los mexicanos compran ropa, comida, provisiones, todo", y "dependemos de la relación con Agua Prieta", afirma el jefe comunal, quien lamenta que los políticos en Washington "tomen decisiones sin conocer la región, donde nunca ha estado siquiera el presidente Donald Trump".

Uribe señala que ha hablado y enviado mensajes a los representantes de Arizona en el Congreso de Estados Unidos para señalar su desacuerdo con las políticas de Trump, sobre todo la construcción del muro fronterizo, que pretende hacer pagar a México, según publica ansalatina.com.

México contribuye con Arizona con ingresos por 7.6 millones de dólares al día, afirma el alcalde, de origen dominicano, quien dice que no se explica "por qué ese trato" de Trump hacia el país vecino y sus habitantes.

"No estoy de acuerdo con sus políticas, está equivocando, está mal, nos están afectando, porque en vez de aprovechar la oportunidad de unir al país está humillando a México".

El resultado ha sido que "nadie quiere venir" a comprar" y las ventas han caído en las últimas semanas entre un 30 y 40 por ciento, pues "la gente ha dejado de cruzar a Estados Unidos a hacer sus compras".

La caída, con todo, no se compara con la de otras ciudades de la frontera como Mc Allen, Texas, San Diego, California o Phoenix, Arizona, donde las ventas se han desplomado hasta un 80 por ciento, según comerciantes y funcionarios.

Ante esta situación, inclusive algunos comerciantes han señalado que planean cerrar sus negocios o "dejar de trabajar un tiempo".

Amalia Molina, encargada de una tienda en Eagle Pass, Texas, limítrofe con Piedras Negras, estado de Coahuila, dijo que 85 por ciento por ciento de sus ventas provienen de clientes mexicanos.

El edil de Douglas señaló que entiende las razones de los mexicanos para no cruzar la frontera, donde adquieren a diario numerosos productos, pues se preguntan "por qué voy a ir ahí si no me siento bienvenido", además de que se preocupa de que los vayan a detener las fuerzas del orden.

En torno a la directiva de la Agencia de Seguridad Interior de dar facultades a agentes locales para ejercer como guardias migratorios y detener a indocumentados, señaló que se reunirá con sus colaboradores para "proteger a los migrantes".

Afortunadamente, señaló que en Douglas "todavía no se han visto redadas y detenciones ni "acciones extremas" como las redadas que se han registrado en otras ciudades fronterizas de Estados Unidos.

Alcaldes del sur del estado de Texas también han expresado desde hace tiempo su preocupación por el proyecto del muro fronterizo y señalaron su rechazo a la construcción de "vallas que aíslen al vecino del sur" al pronunciarse mejor por "más cooperación, sobre todo en el campo económico".

Trump planea construir un muro en la frontera de tres mil 200 kilómetros de los cuales un tercio ya cuenta con algún tipo de barrera sin incluir el 40 por ciento de la línea formada por obstáculos naturales como el Río Bravo.

"Necesitamos proteger a nuestros socios en el sur", dijo hace poco Beto Salinas, alcalde de Mission, Texas, una ciudad de 80 mil habitantes, quien dijo que "tenemos a mucha gente de México invirtiendo aquí y esa es la razón del éxito" de esta urbe.

Un estudio de la Reserva Federal de Dallas revela que los mexicanos gastan unos cuatro mil 500 millones de dólares anuales en compras minoristas en el lado texano de la frontera.

Gilberto Hinojosa, presidente del Partido Demócrata de Texas y vecino de McAllen, Texas, que colinda con Reynosa, estado de Tamaulipas, señala que con las políticas de Trump "el primer afectado es Estados Unidos".