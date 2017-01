Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión el presiente Enrique Peña Nieto de no asistir al encuentro que se tenía programado la próximo 31 de enero con su homólogo estadounidense, Donald Trump, fue un acto reconocido por políticos del PRI, PAN y PRD, según publicó el sitio web expansion.mx

Tras el tuit de Peña Nieto, en el que dio a conocer que ya había informado a la Casa Blanca que no asistiría a la reunión, se desató una ola de mensajes de gobernadores y legisladores en apoyo a la resolución, por considerar que el nuevo presidente estadounidense ha "humillado" a los mexicanos y al país.

Los gobernadores de Morelos, Michoacán, Querétaro, Chiapas, Sonora, Estado de México, entre otros respaldaron esta acción que se dio luego de que Trump amenazara con cancelar la reunión si México se negaba a pagar por el muro fronterizo.

Graco Ramírez, gobernador de Morelos y presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) aseguró que la "dignidad" y "la "unidad" es principal valor de México.

Por su parte, el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, de extracción perredista, afirmó que México no debe ir a negociar de rodillas y que ahora más que nunca se requiere unidad, fortaleza y acciones que promuevan el mercado interno para demostrar la grandeza de nuestro país.

Celebro que esta mañana el Pdte. @EPN haya cancelado su visita a la Casa Blanca. ¡México no debe ir a negociaciones de rodillas!

El ejecutivo chiapaneco del PVEM, Manuel Velasco, sólo manifestó su respaldo el Ejecutivo federal.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, dijo que la dignidad no se negocia.

Como mujer, como gobernadora y como sonorense, estoy convencida de que la dignidad no se negocia @epn @CONAGO_oficial

Con ella coincidió el gobernador de Querétaro, Francisco Dominguez.

La dignidad de un país no puede negociarse, apoyamos la decisión de EPN de no acudir a la reunión; Trump no puede golpear y luego negociar.