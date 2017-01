Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de no asistir el próximo 31 de enero a Washington para reunirse con el mantario de EU, Donald Trump, los políticos mexicanos lo felicitaron por medio de sus cuentas de redes sociales sobre su decisión.

El senador Manlio Fabio Beltrones publicó:

“Saludo y celebro la decisión del Presidente @EPN de cancelar su vidita a Washington. En política se puede negociar todo, menos la dignidad”, escribió en su cuenta de Twitter.

El perredista Jesús Zambrano Grijalva escribió:

“Saludamos la decisión del Gobierno Mexicano, debemos trabajar por el fortalecimiento de nuestra economía y de nuestro pueblo”.

Mientras que el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, lamentó que fuera el republicano quien cancelara el encuentro c a través de un mensaje en que decía que si México no aceptaba pagar el muro entonces no tendría sentido la reunión.

Lo que faltaba: se adelanta Trump a cancelar reunión con @EPN. Esto es una humillación. Urgente poner un alto a Trump. "El valiente llega...

Fue durante el transcurso de la mañana cuando los mandatarios publicaron en sus redes sociales sus posturas sobre el encuentro que mantendrían a fin de mes.

En su cuenta de Twitter, el Presidente mexicano escribió: "Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS (Donald Trump). México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones".

Horas antes, el presidente estadunidense aseguró que si México no quería pagar el muro, no tenía caso reunirse con el equipo de trabajo de Peña Nieto para hablar sobre la relación bilateral entre ambas naciones.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.