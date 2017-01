Isabel Zamudio/Blanca Valadez/Milenio

XALAPA, Ver.- Diego Cruz Alonso compareció anoche ante el juzgado tercero de primera instancia de Veracruz, en el cual era requerido por su presunta participación en el abuso sexual contra la joven Daphne, ocurrido en 2015.

La diligencia se llevó a cabo a puerta cerrada, al término de la cual se informó que el joven ratificó su declaración de inocencia.

Un día antes, Cruz Alonso fue entregado a México por el gobierno de España, donde el joven fue detenido en junio del año pasado.

Alrededor de las 20:30 horas del jueves, Diego arribó escoltado por agentes de la PGR adscritos a Interpol al aeropuerto de la Ciudad de México, desde donde fue trasladado a Veracruz.

Cerca de las 03:00 horas del viernes, el joven fue ingresado a la cárcel de la colonia Playa Linda, conocida como El Penalito.

Ayer, policías estatales lo llevaron al juzgado, ubicado el lado del antiguo penal de Allende, donde ingresó alrededor de las 19:00 horas. Al término de la diligencia, Diego se retiró sin hacer declaraciones a los medios.

Inconformidad

Horas antes de la llegada del joven, al juzgado se presentó Jorge Winckler Ortiz, actual fiscal general de Veracruz y quien fue abogado de Daphne.

También acudió Jacqueline Marín Lara, madre de Enrique Capitaine, otro de los acusados por este caso quien actualmente se encuentra preso en el penal de Amatlán de Los Reyes.

La señora manifestó su inconformidad por la presencia de Winckler, pues dijo que el funcionario no puede ser juez y parte en el caso, ya que pone en entredicho la imparcialidad y autonomía del juez.

Además, dio a conocer que su hijo obtuvo un amparo en revisión, el número 357/2016, otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Distrito, con sede en Boca del Río, Veracruz.

Explicó que el amparo obliga a revisar y corregir 10 puntos que no se respetaron en el proceso y que pudieran permitir que su hijo, al igual que Diego Cruz, quede libre.

Los dos jóvenes detenidos, junto con Jorge Cotaita y Gerardo Rodríguez fueron conocidos como Los Porkys, luego de que se hiciera pública la acusación por abuso sexual contra la joven Daphne.

De los cuatro, el único que quedó fuera del caso es Gerardo, mientras que los otros tres enfrentan el cargo de pederastia.

Manifesta confianza

Javier Fernández, papá de la víctima afirmó que “en algún momento tuve preocupación de que Diego Cruz pudiera evadir la justicia, pero España hizo lo propio y ahora que está aquí (en México) yo confío en que se haga justicia”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, agregó: “Lo que he dicho y pedido desde el principio es que se haga justicia. No quiero que se haga más, ni menos”.

El padre de la agredida afirmó que está preparado para los ataques que posiblemente lanzará la defensa de Cruz en su contra, como ocurrió, dijo, cuando fue detenido en mayo de 2016 Enrique Capitaine.

“Vamos a esperar para ver cómo responden y cuál es la estrategia, la vez pasada me acusaron de todo. No sé cómo se vaya a poner ahora, pero me espero lo peor y estoy listo para lo que venga. Lo tienen que juzgar y lo tienen que sentenciar conforme a la ley”.

De acuerdo con Javier Fernández, Diego Cruz fue uno de los principales perpetradores del delito y tomó una parte muy activa en los hechos.