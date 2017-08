Donald Trump ¿renuncia a la presidencia de los EE.UU?

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Tony Schwartz, coautor del famoso libro de Donald Trump "El arte de la negociación" predice que el presidente se está preparando para anunciar su renuncia, y que dicha renuncia ocurrirá pronto.

De acuerdo con la información de El Financiero, éste miércoles Tony, escribió en Twitter:

The circle is closing at blinding speed. Trump is going to resign and declare victory before Mueller and congress leave him no choice.

El círculo se está cerrando con una rapidez deslumbrante. Trump ¿renunciará y declarará su victoria antes de que Mueller y el Congreso no le dejen otra alternativa?.

Trump's presidency is effectively over. Would be amazed if he survives till end of the year. More likely resigns by fall, if not sooner.