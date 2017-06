El Instituto Electoral da la victoria Del Mazo en el Edomex

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) presentó a las 22 horas, a nivel nacional, los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

De acuerdo con el informe, estos son los límites mínimos y máximos de la preferencia electoral en el Estado de México:

Alfredo del Mazo: 32.75 – 33.59

Delfina Gómez: 30.31 – 31.53

Juan Zepeda: 17.6 – 18.28

Josefina Vázquez Mota: 10.99 – 11.57

Óscar Yáñez: 1.03 – 1.13

María Teresa Castell: 2.15 – 2.27

Votos nulos: 2.95 – 3.29

Participación ciudadana: 53.3 por ciento.

Sin embargo minutos después Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dio un segundo mensaje sobre los comicios, a través de su página de Facebook, en el cual afirma que la ganadora es la candidata de su partido, Delfina Gómez.

Momentos después la candidata de Morena dio una conferencia de prensa en la cual ratificó lo que López Obrador dijo: "Hemos ganado la elección", afirmó.

Hasta las 22:00 horas de este domingo, y con el 8.4918% por ciento de los votos computados, el PREP del Instituto Electoral del Estado de México coloca a la cabeza de la contienda a la maestra Delfina Gómez Álvarez, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con 32.37 por ciento de los votos, seguida de Alfredo del Mazo Maza, de la coalición PRI-PVEM-Panal-Encuentro Social, con 30.97 por cierto; Juan Zepeda Hernández, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 19.07 por ciento, y Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN), con el 11.33 por ciento, publica el portal web Sin Embargo.

Las elecciones en el Estado de México han centrado la atención de la jornada al representar una prueba para la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, tras 88 años en el poder en esta entidad y, además, con uno de los suyos, Enrique Peña Nieto, exgobernador de esa entidad y actualmente en la Presidencia de la República.

Politólogos, historiadores y analistas coinciden en que el resultado de este domingo marcará el rumbo hacia las elecciones presidenciales de 2018. El Estado de México es la entidad con el mayor padrón electoral de la República Mexicana: representa 11 millones 317 mil votos.

Los que se dijeron ganadores

A las 19:00 horas del domingo, los candidatos punteros, Delfina Gómez, de Morena, y Alfredo del Mazo, del PRI, se declararon vencedores en el Edomex. Una hora después, Juan Zepeda, del PRD, también se dijo el candidato ganador. Los tres argumentaron que las encuestas de salida los favorecían; sin embargo, ninguno de los candidatos aportó cifras.

Josefina Vázquez Mota, candidata del blanquiazul, ofreció una rueda de prensa a las 21:30 horas. Ahí expresó: “Hoy reconozco que las tendencias no me favorecen”.

La también ex candidata del PAN a la Presidencia de la República en 2012 planteó: “Exigimos un cambio profundo y ese cambio ya nada ni nadie podrá detenerlo. La paciencia de la gente se agotó”. Y además expuso: “Yo no me voy a ningún lado. Las voces que he escuchado, el dolor que me han transmitido a lo largo de estos días miles de mexiquenses me motivan a seguir adelante y a creer en el cambio”.