Agencia

René Bejarano, presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, dijo estar dispuesto a dialogar con Andrés Manuel López Obrador para llegar juntos a las elecciones presidenciales del 2018.

A través de información publicada en el portal de noticias de Milenio.com, se dio a conocer que sobre una posible alianza, dijo que cree "en la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, creemos que hay que sumar y multiplicar y no restar, no dividir". Señaló que eso es necesario "para enfrentar a la derecha bicéfala del PRIAN de los priistas empanizados y panistas tricolores, hace falta la unidad de la izquierda".

También te puede interesar: Balean a una mujer en Puebla y pierde la vida

—¿Incluso con Morena?

Sí, claro, todas las izquierdas: el EZLN, Morena, PRD, MC, PT y muchas organizaciones democráticas.

En entrevista con MILENIO, reveló que ya existen acercamientos en esa dirección con Morena y PRD: "Ya la estamos impulsando desde abajo en todo el país y vamos a seguir haciéndolo".

Informó que hasta el día de hoy no ha sostenido reunión alguna con López Obrador: "con él en lo personal, no, aunque sé que muchos compañeros han hablado, pero yo he hablado con muchos compañeros líderes de Morena en todo el país". Agregó que para esa alianza de las izquierdas, platicarán "con quien sea necesario para lograr la unidad: con quien quiera dialogar hay que mantenerse abiertos".

Se le preguntó si incluso con López Obrador: "yo no soy protagónico, yo hablaré con quien quiera hablar conmigo, soy dirigente pero para que haya diálogo se requiere la voluntad de más de uno: los diálogos no son frente al espejo".

—¿Observa voluntad de diálogo con López Obrador?

En mucha gente, sí... lo veo en el Estado de México, cada vez se convencen más de que si estuviéramos unidos ya estaríamos a punto de ganar el gobierno; aún es tiempo de llegar a acuerdos, buscando la manera de hacerlo".

Aseguró que Morena y PRD pueden ir juntos en las elecciones del 4 de junio próximo. El perredista indicó que hoy más que nunca la izquierda puede llegar a la presidencia del país en 2018 "por el fracaso de los bebesuarios gobernadores que resultaron más voraces y perversos que sus dinosaurios padres: hay condiciones para que avance la izquierda y para eso se requiere unidad y organización".