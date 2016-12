Alondra Ávila/Milenio

TOLUCA, Edomex.- Al menos 25 gasolineras fuera del Valle de Toluca y 10 que están dentro, tienen problemas con el abasto de combustibles, principalmente de gasolina Magna, por 12 o 18 horas. De acuerdo con Jorge Luís Pedraza Navarrete, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (ADIGAL) del Valle de Toluca, la situación se agudizará este fin de semana por las celebraciones de fin de año, ya que Pemex parará su producción.

"La escasez pasó de márgenes de 4 a 12 y 18 horas, hay estaciones de servicio con desabasto de 14 horas. Es una situación que varía porque hay negocios que están recibiendo el combustible y otros simplemente no".

Las más afectadas son las gasolineras ubicadas en Atlacomulco, Temascaltepec Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal, y en zonas rurales el desabasto es de hasta 24 horas, cuando la carga normal es de seis horas desde que cargan y van a la zona más lejana que es Huetamo, Michoacán o la zona de Ciudad Altamirano en Guerrero.

"De 150 foráneas entre 25 y 30 tienen dificultades pues como llega se acaba, por ejemplo, en Valle de Bravo o Ixtapan de la Sal donde hay siete estaciones de servicio, se acaba en una y la gente va a otra, pero cuando se acaba en la última, la primera ya recibió, de ahí el desabasto por horas".

Detalló que los foráneos siguen trasladando gasolina Premium de Tula en Hidalgo, porque la Terminal de Azcapotzalco ya se las cerraron, mientras que los locales hoy volvieron a recibirla pero siguen esperando la Magna.

Esta situación ha incrementado entre 20 y 25 por ciento sus gastos de operación. Es un tema que los afecta -sostuvo- porque ninguna aseguradora les asegura el producto como tal, así que si son víctima de un robo, nadie les responde.

Asimismo la situación se agudizará este fin de semana por las celebraciones de fin de año, ya que Pemex parará su producción a partir de las dos de la tarde, "ya no vamos a poder sacar combustibles de Pemex Toluca ni de Tula hasta el lunes y las gasolineras deberán trabajar con lo que tengan".

El mayor problema está con la Magna porque en la zona de Tula, donde se produce, en estos momentos solo están generando Premium. "En el Valle de Toluca al menos unas 10 tienen problemas pero por horas, en lo que les llega el combustible".

A la fecha existen brigadas permanentes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para evitar el acaparamiento, aunadas a los laboratorios móviles de Pemex para revisar inventarios y no se niegue la venta al público. "No ha habido sanciones porque quien la niega es porque no tiene, no es por falta de luz ni por problemas con los dispensarios, el gasolineros sabe perfectamente que pasa si acapara el combustible".