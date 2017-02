Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Un ambiente de verdadera psicosis se vive en la frontera con Estados Unidos, ante versiones de que el gobierno del presidente Donald Trump se apresta a ordenar el retiro de la "green card" o tarjeta de residente permanente a los ciudadanos mexicanos.

La atmósfera de pánico se acentuó ante un caso no confirmado de la cancelación del visado hace unos días, por parte de un agente migratorio en la ciudad de Tijuana, por traer un "meme" de Trump, informado por la emisora local Radio Fórmula.

Personas que viven en México pero trabajan o viajan constantemente a Estados Unidos por negocios o temas familiares decidieron cruzar la frontera sin su teléfono móvil, tabletas o computadoras portátiles para evitar cualquier pretexto que les retire sus documentos, de acuerdo con Ansa Latina.

"Un amigo dice que le revisaron como media hora su teléfono. Sí lo dejaron pasar, pero le hicieron muchas preguntas. Yo mejor ya no lo estoy trayendo", señaló un hombre en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que colinda con Texas.

Al menos dos de cada diez viajeros mexicanos a Estados Unidos refirieron que los agentes migratorios revisaron su celular, según un sondeo publicado por la prensa fronteriza mexicana.

No es nuevo

La revisión comenzó hace dos años con el gobierno del presidente Barack Obama cuando se instruyó a los agentes del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza inspeccionar los aparatos electrónicos para prevenir el ingreso de un posible terrorista.

"No es algo nuevo pero creo que ante la incertidumbre de los cambios que se aproximan empieza a crear una clima de temor y ansiedad, acrecentado por rumores o notas sin información completa", afirmó Pedro Ríos, director del Programa fronterizo México-Estados Unidos del Comité de Servicio Amigos Americanos.

"Lo que sucede es una combinación de psicosis colectiva y de percepción de lo que podrían traer los cambios por parte de las órdenes ejecutivas que ha firmado" Trump, señaló Ríos.

Para algunos expertos el temor de que se cancelen los visados es mucho mayor que el del muro fronterizo que Trump pretende erigir, pues en lugares como Tijuana éste forma ya parte del paisaje desde hace dos décadas.

En cambio, el tema de las visas "nos tiene en alerta total", afirmó Jesús Peña, investigador del fenómeno migratorio del Colegio de la Frontera Norte, quien señaló que el tema de la amenaza de retirar permisos es una medida "para detener al enemigo".

Según diversos testimonios, se han intensificado las revisiones a mexicanos con permiso de residencia permanente en Estados Unidos, llamada "green card", al ingresar por los puentes fronterizos desde México.

El departamento de Seguridad Nacional habría ordenado que se les cuestione si viven en México, lo que hace temer que pierdan este permiso.

Riesgo y prepotencia

En estos últimos días aumentaron las quejas de organizaciones defensoras de los migrantes, quienes aseguran que muchas personas son obligadas a firmar documentos para renunciar a la residencia.

"Una ocasión me dijeron a mí que mis papeles no eran míos, me arrestaron, me maltrataron verbalmente, hubo mucha prepotencia ahí adentro", informó una persona no identificada.

Las revisiones, que se acentuaron desde que Trump asumió como presidente, han hecho que habitantes de la frontera eviten cruzar la frontera a diario.

"No nos queremos arriesgar a que nos quiten la visa. Hay opciones de que uno rente por acá (Estados Unidos) algunos cuartitos. Hay varias personas y se dividen entre todos los gastos para la renta del cuarto", afirmó un migrante mexicano.

Activistas de los derechos de migrantes mantienen informados en redes sociales a los latinos con "green card" para que no firmen la el "formulario I-407" que implica retirar la residencia permanente y aconsejan como una manera de defenderse hablar con un abogado.

Acciones como estas no buscan detener la migración irregular sino "el crecimiento de la población mexicana en Estados Unidos", afirmó Jesús Peña. Se estima que hay más de 34 millones de origen mexicano en Estados Unidos, 12 millones de ellos nacidos en México y la mitad indocumentados.