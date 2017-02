Agencias

MONTERREY, Nuevo León.- El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, presentó una denuncia de hechos en la PGR para que investigue quién o quiénes son los responsables de haber violado una suspensión a su favor y que lo llevó a permanecer por aproximadamente 19 horas en prisión preventiva, en el penal del Topo Chico, en Monterrey, el pasado 26 de enero.

Acompañado de su abogado Alonso Aguilar Zínser, Medina señaló que él y su familia han actuado de manera transparente y se ha presentado voluntariamente en reiteradas ocasiones a comparecer ante el juzgado que lleva la causa que se le inició por presuntamente incurrir en un delito, publica Milenio.

“Yo he estado dando la cara, he estado acudiendo a todas las citas, no hay ningún elemento que haga presumir a alguien que yo estoy fuera del país o que no quiero atender el mandamiento de la autoridad judicial; esto más bien tiene más tintes de persecución política que de esclarecer la verdad para saber si se cometió un delito. Tal pareciera que la finalidad es meter a Rodrigo Medina a la cárcel a cualquier costo, bajo cualquier argumento, de cumplir una situación más de carácter político que judicial”.

Probables responsables

El ex mandatario afirmó que parece que hay intenciones de mantenerlo en juicio y en comparecencias para cubrir una agenda política cuando el nuevo sistema de justicia penal establece que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario.

“Hasta ahorita yo no he sido declarado culpable de algún delito”, dijo el ex gobernador.

Por su parte, Aguilar Zínser dijo que la denuncia fue entregada al particular del subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales.

“No estamos calificando hechos, no estamos imputados, no nos corresponde. Le corresponde al Ministerio Público valorar las conductas que en su caso considere constitutivas de delito uy las personas que sean probables responsables o que hayan participado en los hechos”, dijo el abogado.

***

El 26 de enero, un juez federal ordenó la inmediata liberación de Rodrigo Medina de la Cruz, dejando sin efecto la medida precautoria de prisión preventiva dictada en su contra por 30 días.