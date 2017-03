Se vuelve famosa en Twitter por denunciar a su acosador

Agencia

México.- A Tamara de Anda le pasó lo que a casi todas las mujeres que conozco: iba por ahí, caminando, cuando a un acosador le gritó un piropo, informó The Huffington Post México.

Sin embargo, Tamara (o Plaqueta) hizo lo que casi ninguna mujer que conozco: denunció.

Según cuenta en Twitter, un taxista le gritó "¡Guapa!" y además de reclamarle, Plaqueta denunció al individuo con uno de los policías de tránsito que encontró cerca del lugar de los hechos.

Las autoridades la apoyaron y procedieron a levantarle un acta administrativa al taxista acosador.

La historia completa la narró a través de su cuenta de Twitter:

Acá el taxista que me acosó. Los policías ya agarraron sus documentos. pic.twitter.com/FOyz4tRnos

— Tamara D. (@plaqueta) 15 de marzo de 2017

Sí vamos a proceder con @JusticiaCivica como falta administrativa. Ya me van a dar mi turno, como en el departamento de carnisalchichonería.

— Tamara D. (@plaqueta) 15 de marzo de 2017

Ya estuvo. Levanté mi reporte en @JusticiaCivica. Todos fueron amables y profesionales. Al taxista le van a poner una multa. Fin.

— Tamara D. (@plaqueta) 16 de marzo de 2017

Lo último que se supo es que el taxista no pagó la fianza así que pasó la noche en el Centro de Sanciones Administrativas "Torito".

Plaqueta es Trending Topic porque la acusan de exagerada, doble moral, loca, clasista, etc, etc etc...:

Tristemente parece necesario recordar a estas alturas que los gritos, los toqueteos, los arrimones, los piropos, los besos no son muestras de afecto, no son bromas, no son de agradecerse, no son comportamientos que debamos tomarnos a la ligera. Es acoso.

Es acoso, lo diga un guapo, un feo, un pobre, un rico, un hombre o incluso una mujer. No es normal y no es culpa de la víctima.