Que bien esto me imagino se le ha dado a conocer a los militares de sus derechos y obligaciones tanto interno y externo dentro del uso de la fuerza para que no exista el abuso de autoridad yo no se mucho de leyes pero si tengo conocimiento de que el abuso de poder no debe de existir, me da gusto que se disminuya ante esta autoridad ya que es considerable muy disciplinada.