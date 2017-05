'Sin tregua' vuelve la contingencia ambiental a la Ciudad de México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las condiciones que la semana pasada favorecieron las altas concentraciones de ozono y que detonaron la Fase 1 de Contingencia Ambiental continuarán a lo largo de esta semana sin mayores cambios, por lo que las autoridades volvieron a declarar la contingencia ambiental tras dar un día de tregua.

De acuerdo con Expansión, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que este martes no circularán todos los vehículos con holograma de verificación 2, así como los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación non y los vehículos con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8.

Este lunes a las 15:00 se registró un valor de 162 puntos en la estación Gustavo A. Madero, indicó la autoridad ambiental en un comunicado.

Un sistema de alta presión que ha afectado al país en los últimos días ocasiona estabilidad atmosférica con viento débil en superficie y escasa dispersión de la contaminación, lo que junto con altas temperaturas provocan las contingencias.

El coordinador de la Came, Martín Gutiérrez Lacayo, dio a conocer este lunes que los fenómenos y factores que propiciaron la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono se mantendrán.

En conferencia de prensa, detalló que México se encuentra actualmente bajo un sistema de alta presión atípica que ha favorecido una importante radiación solar, así como la falta de aire que ayude a la dispersión de contaminantes.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Alberto Hernández Unzón, advirtió que el sistema de alta presión que ha favorecido estas condiciones cubre gran parte del país, desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México.

En toda esta circulación, el sistema ha hecho que el aire corra lento, lo que genera altas temperaturas y que ha alcanzado su máximo esta semana, aunque todavía no se llega a rebasar los 32 grados Celsius.

A ello se suma el hecho de que no hay precipitaciones pluviales y que la mayoría de las tormentas registradas en territorio nacional han sido de tipo eléctrica.

Como resultado de todo lo anterior, la dispersión de contaminantes precursores del ozono no ha sido posible, por lo que con la intensa radiación solar se han convertido en un detonante para alcanzar cifras por arriba de los 150 puntos IMECA.

En cuanto a la sensación de calor que ha prevalecido en la Zona Metropolitana Del Valle de México explicó que ésta se ha incrementado debido a los efectos de la “isla de calor” y que es el resultado del calentamiento del pavimento urbano, de ahí que se haya llegado a los 35 grados en zonas como la plancha del Zócalo.

Por lo pronto, Gutiérrez Lacayo subrayó que para esta semana los modelos meteorológicos hacen prever que continuarán las mismas condiciones atmosféricas que llevarían a activar nuevamente la Fase 1 de Contingencia.

A pesar de ello, comentó que no se está viviendo “una crisis ambiental”, ya que aunque se han tenido más de cinco días con la Fase 1 de Contingencia, en realidad no se han alcanzado los niveles de contaminación reportados en años anteriores.

Recordó que la Fase 1 se ha vuelto más estricta a partir de la reforma a la NOM-167, por lo que ahora a partir de los 150 puntos IMECA se declara la Fase 1, cuando antes sólo se determinaba la aplicación de “pre-contingencia”.

De haberse aplicado dicho protocolo de contingencia como estaba estipulado el año anterior, sólo se hubiera tenido una contingencia el pasado jueves al superar los 186 puntos IMECA.

Sin embargo, afirmó que gracias a este endurecimiento del Protocolo de Contingencia se han logrado reducir las emisiones contaminantes, como lo revelan datos históricos de la década de los 90 a la fecha.

Sostuvo que cada vez serán más comunes estos fenómenos de concentración de ozono y más largos debido en gran parte al fenómeno de cambio climático.

Hernández Unzón apuntó que para esta semana las condiciones de estabilidad generadas por el sistema de alta presión continuarán con una alta onda de calor.

Aunque para el próximo miércoles y jueves podría debilitarse este sistema de alta presión, nuevamente para el viernes podría reforzarse, reactivando nuevamente las condiciones que privaron la semana pasada.

A pesar de ello, manifestó su confianza en que en breve, el sistema de alta presión que se presenta en el Océano Pacífico se fortalezca para los próximos días, lo que ayudaría a la formación de un nuevo ciclón que permitirá debilitar al sistema de alta presión, y ayudaría a bajar las temperaturas.

Por lo pronto, hasta que no suceda, las altas temperaturas continuarán hasta finales de mayo, subrayó.