Francisco Mejía/Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- En México las muertes por accidentes de tránsito (cerca de 24 mil al año, según la Organización Panamericana de la Salud) van en aumento “y textear mientras se conduce ha desplazado a los percances por alcohol”, aseguró la presidenta de Familias Unidas Pensando por la Vida AC, María Esther García Miravete.

De acuerdo con datos de la Cruz Roja y de la organización estadounidense The Institute of Advanced Motorist, que realizó un estudio a escala mundial, de 2014 a la fecha cuatro de cada 10 accidentes son por usar el celular al conducir.

En entrevista con Milenio, García Miravete celebró que la Cámara de Diputados aprobara reformas y adiciones a los artículos 171 y 172 del Código Penal, que castigarán de uno a tres años de prisión a quien cause accidentes por el uso del celular.

Sin embargo, precisó que “la solución a este problema, que va en ascenso, no consiste en los años de prisión, pues de nada sirve. Hay leyes que no se aplican y es un problema general en México, donde existen normas de tránsito que la autoridad no hace valer.

García Miravete recordó que México está obligado a participar en la Década por la Acción Vial —que concluye en 2020—, promovida por la Organización Mundial de la Salud, que “solo hay esfuerzos aislados” en materia de tránsito.

Según la Organización Panamericana de la Salud, en Mexico se registran 24 mil muertes al año por accidentes de tránsito

Familias Unidas es una organización con experiencia en la materia y participó con sus opiniones en 2015 en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-194-SCFI-2014.

“Hemos hablado con varias legislaturas viendo varios puntos, entre ellos que haya, más que modificaciones a los reglamentos de tránsito u otros ordenamientos, una aplicación efectiva de los existentes”, señaló García Miravete.

Puso de ejemplo lo que ocurre en “los países del primer mundo: cuando un conductor infringe la ley se le quitan puntos y, si reincide, se le cancela el permiso de conducir; aquí en México se deja hacer, es la impunidad”.

Recordó que el Estado de México ocupa los primeros lugares de siniestralidad vial. “Los muertos están en Ecatepec, Naucalpan, Atizapán... Llevamos ocho años pidiendo a la autoridad que haga lo que debe hacer”.

No obstante, aceptó que “está bien lo aprobado. Sabemos que textear mientras se conduce es una causa principal a nivel mundial de muerte entre jóvenes”.

Para que no hubiera duda, García Miravete recordó la distinta normatividad que existe. Por ejemplo, en el uso del cinturón mientras se conduce o los límites de velocidad “y, sin embargo, no hay quién sancione cuando éstas se incumplen”.