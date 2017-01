Agencias

MONTERREY, Nuevo León.- 'Tanto difundir violencia por las redes y medios tradicionales, lograron importar la patología gringa de matanzas en colegios', publicó en Twitter el usuario @carlosfercid. Los ataques con armas de fuego son -por desgracia- comunes en el vecino país del norte, donde es legal que los ciudadanos porten pistolas para defensa propia. Sin embargo, hace mucho tiempo que en México no se registraba un hecho similar, hasta este miércoles.

Un estudiante abrió fuego en una escuela privada de Monterrey, Nuevo León, e hirió gravemente a una maestra y tres compañeros antes de dispararse a sí mismo. Los hechos ocurridos el miércoles fueron captados en un video escalofriante, que por motivos de discreción y respeto a las víctimas Grupo SIPSE se reserva a difundir.

El agresor murió luego en el hospital, dijo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Por decisión de sus padres, sus órganos fueron entregados en donación.

El video, aparentemente registrado por la cámara de seguridad de la escuela, muestra a una docente que distribuye materiales mientras los estudiantes están sentados en sus mesas. En ese momento, un chico dispara con una pistola y alcanza a un compañero delante de él, quien inmediatamente cae al suelo.

Luego dispara a la maestra, que miraba hacia otro lado, y ella cae. El chico se levanta de su asiento y camina por el aula al tiempo que dispara a sus compañeros antes de apuntar la pistola a su cabeza.

Aparentemente erra el tiro que dirige a sí y se le agotan las municiones. Corre a su mochila, quizá para recargar el arma, mientras sus compañeros se encogen de miedo en sus mesas. Parece decir algo a los sobrevivientes, que corren hacia la puerta, y entonces se dispara a la cabeza y se desploma.

En el aula queda un revoltijo de sillas volcadas, sangre y estudiantes caídos.

En todas partes

El vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, que la clase se desarrollaba normalmente cuando el estudiante se paró y sacó la pistola. Dijo que se habían publicado imágenes en las redes sociales y que la persona responsable sería castigada.

El vocero dijo que el agresor estaba en tratamiento por depresión, pero que se investigaban sus motivos. "Es producto de la situación que se está viviendo en todas partes. Los niños tienen acceso a internet, a este tipo de cosas que han sucedido en otros países y pues no tenemos otra cosa más que lamentarlo", dijo.

De hecho, el joven publicó algunos mensajes en internet advirtiendo que cometería una matanza.

Fasci informó que la policía cibernética se encuentra investigando páginas de Facebook que aseguran haber influenciado en el ataque de un alumno a sus compañeros y maestra en un colegio de Monterrey.

En entrevista para Telediario, el funcionario mencionó que en alrededor de 24 o 48 horas tendrán respuesta sobre si tuvieron algo que ver o solamente se quieren atribuir los hechos.

"Lo está investigando el área de la policía cibernética, se dio parte a la autoridad federal para que ayuden, lo que sí debo decir es que es muy curioso que todo haya salido hasta hoy, no debemos descartar que sea gente que se quiera atribuir cosas que no existieron, como grupos que se dediquen a esto, que estén manejando a los niños para que hagan este tipo de cosas, es obligación investigar, llegar a la verdad y negarlo o castigarlo, si fuera cierto sería muy grave".

"El procedimiento es se encuentra una página, tenemos que verificar si es real o falsificada, si es manipulada por un tercero, se encuentra la dirección IP, nos da una dirección física, después de eso sigue un trámite judicial porque no podemos ir a ese lugar sin una orden de un juez, la primera parte es muy rápida, 24-48 horas, la tercera lleva más tiempo y se hace solamente si hay indicios que nos lleven a un ilícito, si no ningún juez daría una orden, para efecto de descartar yo creo que 24-48 horas ya podríamos dar a conocer datos plenos que nos puedan decir lo que sea o no cierto".

En cuanto a la revisión que se realiza en la casa del agresor, mencionó que se solicitó una orden para tener acceso a la computadora y el celular del menor, pues aunque los padres estaban de acuerdo, era necesario una orden de un juez.

Agregó que la escuela no será clausurada ni asegurada, pero a lo mejor el salón de clases donde ocurrieron los hechos sí.

El sitio de internet de la Escuela Americana del Noreste dice que brinda educación bilingüe a estudiantes de preescolar hasta el noveno grado.

Fasci dijo que el joven traía el arma desde su casa. No estaba claro cómo pudo introducir la pistola calibre 22 en la escuela. México tenía antes un programa para revisar las mochilas en las entradas a las escuelas pero en muchos lugares ha caído en desuso. "Por algo se revisaban las mochilas", dijo Fasci. "Creo que vamos a tener que volverlo a hacer", afirmó.

Solidaridad presidencial

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a trabajar unidos a partir de los valores familiares para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la observada en una escuela de Monterrey, Nuevo León.

En un mensaje en video enviado a través de su cuenta en Twitter @EPN, expresó su solidaridad a los alumnos, su maestra y familiares que sufrieron los hechos. “Como padre de familia me uno al dolor, a la pena y a la tristeza que sienten”.

Sostuvo que lo que pase en los salones de clase no sólo es un tema que involucra a directivos y maestros, es una preocupación de todas y todos.

“Está en nuestras manos, en lo que juntos podemos hacer, el lograr que nuestros hijos se desarrollen plenamente en un ambiente de tranquilidad y armonía”, subrayó.

Antes manifestó que “los mexicanos los acompañamos en esta tragedia tan grande. Nuestros pensamientos y oraciones están por la salud y recuperación de los menores y su profesora. Igualmente lo están con los familiares del joven que falleció”.

Consideró que son hechos que resultan incomprensibles, “que sacuden a nuestros corazones y nos obligan a reflexionar”.

En México no es común la ola de tiroteos en las escuelas que afecta a Estados Unidos. En uno de los escasos incidentes previos, un estudiante de 13 años hirió de gravedad a una compañera de 12 en una escuela de Ciudad de México en 2004 al dispararle a la cabeza.

Durante la guerra contra el narcotráfico entre 2008 y 2011, las escuelas en el norte de México consideraban mucho más grave la amenaza de que balas perdidas de los enfrentamientos callejeros entre bandas entraran a las aulas. Algunas escuelas realizaban prácticas defensivas ante esa posibilidad.