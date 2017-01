Fernando del Collado/Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- Acaba de salir del gabinete estatal para buscar una candidatura independiente al gobierno de Edomex. Y ya propone dividir al estado en otras tres entidades. Es uno de los operadores políticos de mayor renombre. Casi una leyenda que suele revivir en tiempos electorales:

¿Es usted el famoso Isidro Pastor?

Sí. Muy honrado por mi apellido.

¿Y hay mejor presentación que haber nacido en Atlacomulco?

Bueno, yo creo que la ideología.

¿Ser de Atlacomulco lo enorgullece?

Mucho. Es mi tierra.

En fin, ¿que es padre de 10 hijos?

Por supuesto, orgullosamente.

¿Y eso?

He vivido apasionadamente mi vida y he procreado hijos.

¿Y recuerda el nombre de todos?

¡Por supuesto!

¿Cuántos se llaman Adolfo?

Ninguno.

¿Cuántos Enrique?

Ninguno.

¿Alguno con nombre de prócer mexiquense?

Tampoco.

¿Es verdad que tuvo formación de seminarista?

Sí, tres años.

¿Que ordeñó vacas en su infancia?

Ordeñé vacas y raspé magueyes.

¿Le suena pintoresca la construcción de su leyenda?

No, más bien diferente.

Le falta el martirio, ¿no?

No, no hace falta.

¿Ahora con la candidatura, no lo será?

Tampoco.

Por cierto, ¿en el seminario no le enseñaron que robar es malo?

Sí, por supuesto.

¿Que mentir es pecado?

Es cierto.

¿Que matar es pecado capital?

También, es cierto.

¿Lo ha hecho?

Nunca.

¿No será usted el “vengador anónimo” de Toluca?

No, no necesito ese nombre.

¿El santo de transportistas ilegales?

Nunca estuve de acuerdo con el transporte ilegal.

¿Le teme a Dios?

Respeto la idea de Dios.

¿Es más ese temor que al gobierno de Peña?

No le tengo miedo.

¿Y a Eruviel?

Tampoco.

¿Amigos y cómplices?

Tampoco.

¿Qué son?

Conocidos, compañeros de lucha en un momento y, ahora, mis respetos para ellos.

¿Qué tal los resentimientos?

Ninguno. Soy un hombre feliz.

¿Es verdad que ya tienen listo su expediente?

Si lo tienen, es su problema.

¿De qué podrían acusarlo?

De ser, solamente, un político distinto.

¿Le preocupa?

No.

¿Igual piensa que se persiguen los delitos en este país?

Yo creo que no.

A propósito, ¿qué tiradero dejó en la Secretaría de Movilidad?

Ninguno. Todo en orden.

¿No pidió cuotas por apoyo, licencias, rutas o similares?

Jamás. Salí con la convicción de haber hecho mi mejor esfuerzo y ningún peso.

¿Qué porcentaje exigió por concesiones?

Nada.

¿Alguna entrada por reemplazo de placas?

Nada.

¿Nada por permitir el tránsito de bandas?

Nada.

¿Ninguna triangulación por recursos públicos?

Por supuesto que no.

¿Diría que es responsable de la calidad del servicio de transporte?

No, porque es un mal añejo que necesita cinco o seis años para corregirse.

¿Diría que es un servicio digno?

No. Hace falta mucho trabajo para que así sea.

¿Qué hizo, entonces, en estos tres años?

Combatir la corrupción de fondo .

¿Al menos se ha subido al transporte público?

Por supuesto.

¿Lo han asaltado?

No.

¿Violado?

Tampoco.

En fin, si no pedía, ¿sí le pedían alguna cuota fija?

Nada.

¿Nada reportó para Eruviel?

No, quiero decirle que nada.

¿Nada para el partido?

Nada.

¿Nada para el "cochinito" de campaña?

Nada.

¿Pues qué tipo de político es?

Diferente. Creo en la honestidad.

¿Entonces qué tipo de priista fue?

Diferente. Mis valores son míos. Los aprendí en mi casa.

En fin, ¿ya se vienen las elecciones?

¡Estamos ya en ellas!

¿Tiempo de negocios?

No. Yo creo que de trabajo.

¿Horas de operaciones?

Muchas horas para operar por el bien.

¿A Del Mazo qué le pide?

Nada.

¿Ganará?

¡Hoy, quién sabe!

¿Eruviel quiere a Del Mazo?

No lo sé. Nunca participé en sus tratos personales.

¿Del Mazo quiere a Eruviel?

Tampoco lo sé. Nunca pude corroborarlo.

¿Qué tal Alfonso Navarrete Prida?

Un secretario del Trabajo que no merece mayor comentario.

¿Carolina que se olvide?

Buena amiga, pero hasta ahí nomás.

¿Qué tal con los panistas?

Buena relación con muchos.

¿Édgar Olvera?

Conocí a su papá y, a él, lo he tratado dos veces.

¿Es lo bueno de llevarse bien con todos?

El signo de la vida. Tratar de llevarme bien con todo mundo.

¿Y con todos ha operado?

No. Solamente he trabajado cuando ha sido necesario.

¿A Delfina Gómez qué le pide?

Nada. Yo nada le cuido.

¿A Encinas?

Tampoco.

¿Pierde el PRI este junio?

Es una posibilidad real.

¿Los mexiquenses son manipulables?

No solamente los mexiquenses, aquí, en este país, y en el mundo.

¿Tontos?

Hay de todo.

¿Cuántos años tiene el PRI gobernando?

Más de 80.

¿Y pierde el PRI en 2018?

Hoy, es un hecho.

¿Por eso se va?

No. A mí me fueron desde 2004.

Ya en serio, ¿candidato independiente?

¡Por supuesto!

¿Reunirá 330 mil firmas?

Estoy haciendo el intento.

¿Ese número es proporcional a los transportistas?

No. Hasta hoy no he buscado a un solo transportista.

¿Qué busca?

Ser gobernador del Edomex.

¿Impunidad?

Ninguna, no tengo necesidad.

¿Qué es más probable: que gane las elecciones o que capturen a Javier Duarte?

¡Que gane las elecciones!

¿Y sabe dónde está Javier Duarte?

No. Quien lo sabe es el sistema.

¿No se esconde en Atlacomulco?

No sé. Yo vivo en Toluca actualmente.

¿Y la probabilidad de verlo a usted en la cárcel?

Ninguna.

¿Lo traicionaron?

La vida está hecha de traiciones y de lealtades.

En fin, ¿qué hace Osorio en la elección interna del PRI en Edomex?

Yo tampoco lo entiendo.

¿Usted no se piensa como un político ocurrente?

En ocasiones hay que tener ocurrencias.

¿No es una ocurrencia decir que va a dividir al estado en 3 entidades?

Es un principio lógico. Si hay mucha responsabilidad, un hombre no puede con ella.

Insisto: ¿independiente?

Totalmente, soy independiente.

¿Independiente en su crítica?

No solo en mi crítica, sino en mi actuar.

A ver, ¿qué gobierno entrega Eruviel?

No sé. Que lo juzguen los mexiquenses. Yo entregué buenos resultados.

¿Nada de qué advertirnos?

No, absolutamente.

¿Desvió recursos?

No lo sé.

¿Negoció con el crimen?

No lo sé.

En serio, ¿un buen gobernante?

¡Que lo diga la gente!

¿Usted qué dice?

Me reservo la opinión, porque trabajé con él.

¿Segunda entidad con mayor desempleo?

Diría que podría ser hasta la primera.

¿Primer lugar en secuestro y extorsión?

Lamentable.

¿Líder en robos de vehículos?

Lamentable.

Además, ¿la entidad con mayor de actos de corrupción?

Lamentable.

Solo en lo que aquí hemos estado, han violado a dos mujeres en su entidad.

Es terrible.

Y han golpeado a cuatro más.

Es desastroso. Por eso digo que un solo hombre ya no puede gobernar.

¿Y en verdad piensa que es un buen candidato?

Yo creo que el mejor.

¿El mejor?

Así me siento. Tengo propuesta, tengo idea.

¿Por qué mejor no nos dice qué quiere?

Servir.

¿Es verdad que ha promovido los saqueos en su entidad?

Jamás. Es más, los denuncio.

¿Hay grupos de choque?

Hay grupos de gente a los que les gusta pelear en todos lados.

¿No mandó a saquear tiendas?

Es la delincuencia que está en todos lados.

¿Se usará el miedo para ganar las elecciones?

Es una práctica común: la gente no se espanta fácilmente.

¿Con qué dinero piensa competir?

Con la voluntad de la gente y con la aportación que hagan.

¿Con los "pulpos"?

No, con la gente limpia.

¿Se le teme a don Isidro?

Algunos me tienen pavor. Otros creo que me estiman y me quieren.

Sigamos directos. ¿pertenece a una organización criminal?

Nunca.

¿Le gustaría?

Nunca.

¿Le tocó algo por el tren interurbano?

Ni cinco centavos, ni participé, ni fui parte de.

¿Y a Eruviel?

No lo sé. Era parte de la Secretaría de Infraestructura.

En fin, ¿usted tiene futuro?

Tengo futuro.

¿Piensa huir?

Nunca.

¿Qué quiere, don Isidro?

Gobernar el Estado de México.

¿Le sigue sonando pintoresca la construcción de su leyenda?

Quisiera una novela de mí, en el futuro. Me gustaría leerla.