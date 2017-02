Fernando del Collado/Tragaluz

CIUDAD DE MÉXICO.- Por algo en su tono lo han definido como el profeta del cambio. Y se lo ha tomado en serio. Él mismo quiere y se asume como un referente político:

Qué gusto verlo, don Javier

¡Igualmente!

¿Ya 131 días como todo un gobernador?

Y con satisfacción de decir que estamos enfrentando los retos.

¿Y cómo se ven las cosas ahora?

Muy complicadas: una época difícil de gobernar.

¿Usted en qué ha cambiado?

Perdí mi vida privada y un poco de mi libertad.

¿Más templanza?

La procuro. El cargo lo amerita.

¿Soberbio?

Creo que eso nunca se le quita a uno.

¿Falta que nos diga que ya tiene el control?

Todavía no, pero estamos en ello.

¿Cuál ha sido el mayor acierto?

El programa de austeridad de nuestro gobierno.

¿Y el error o el primer error?

La falta de comunicación a la gente de cómo realmente recibimos el estado.

¿Ya no lo han "chamaqueado"?

Tratan de chamaquearme todos los días. A veces lo logran, a veces no.

¿Los "Duartistas"?

No, esos no.

¿Quedan?

Varios, todavía.

¿Lo inmovilizan?

¡No! Nos obstaculizan algunos planes y programas.

¿No piensa, por momentos, que en Chihuahua todos somos Duarte?

Por ningún motivo. Fue una lamentable excepción de nuestra política estatal.

¿Y no ha pensado, por momentos, que algo lo acerca a Duarte?

¡Nunca! Nada me asemeja a él.

¿Disfruta del poder?

No. Abruma la parafernalia del poder. No me gustan los protocolos y los formatos.

¿Arrepentido?

No, entusiasmado.

¿Hay vuelta atrás?

No. No hay vuelta atrás.

¿Ahora, le parece lo mismo ordenar que acatar?

No. Hay que ser más equilibrado, cuidar más los intereses de todos.

¿Ahora le parece diferente mentir que simular?

En realidad nunca he hecho ninguna de las dos cosas.

¿Sabe que por su tono le han dicho el profeta de la reforma?

Impulso una reforma del poder. Quiero ser un referente del cambio político.

En fin, ¿ya despertó Chihuahua?

Sí, Chihuahua emergió de un largo letargo.

¿Despertó incluso sus miedos?

Superó sus miedos, salió a la calle y se manifiesta expresando críticas.

¿Cómo va con el crimen organizado?

Es un reto muy complejo.

¿Ya negoció con ellos?

¡Nunca!

¿Lo hará?

¡Nunca!

¿Podrá gobernar contra ellos?

Es muy difícil restablecer la seguridad en las comunidades, pero lo vamos a lograr.

¿Necesita el Estado del negocio del crimen?

Por ningún motivo.

¿Ni por usos y costumbres?

No.

¿Lo intimidan?

Muy poco, fue muy esporádico.

¿Cabalgata de gobernadores por la marihuana?

No, esa no. ¡Ahí no me subo!

¿Ya volvió el Chihuahua violento?

La incidencia delictiva tuvo un repunte nacional. Lo hemos logrado contener.

¿Asesinato de Isidro Baldenegro?

Nos conmocionó. Lo lamentamos y no quedará impune.

¿Juan Ontiveros?

Son dos crímenes que nos han puesto a prueba.

¿Qué mensajes llevan esas muertes?

Un mensaje de intimidación a la población y de reto al gobierno.

¿En este palacio ronda Marisela?

Está Marisela en la puerta principal. Le hemos puesto flores al inicio de gobierno.

¿Sigue la empatía con los ciudadanos?

Tenemos una sinergia fuerte, estrecha.

¿Qué ciudadanos está construyendo?

Un ciudadano corresponsable con las decisiones del poder.

¿Críticos?

Críticos, informados, exigentes.

¿Como la prensa misma?

La prensa en Chihuahua se cuece aparte: un deterioro fruto de toneladas de dinero.

¿Y le sigue prometiendo a los chihuahuenses lo mismo?

Les reafirmo mis principales compromisos.

¿Dónde está César Duarte?

Deambula entre la Ciudad de México, Chihuahua y algunas ciudades de EU.

¿Peculado?

Peculado, enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones y atribuciones.

¿Ya lo documentó?

Estamos integrando los expedientes de una manera muy rigurosa.

¿Agua por químicos?

En realidad fueron alterados los fármacos para tratamiento del cáncer.

Para eso debió estar implicada toda una red institucional, ¿no?

El Ministerio Público nunca actuó. Cuando eso se detectó, no se quiso investigar.

¿Estaba o están acusando sin pruebas?

No, tenemos los documentos.

En fin, ¿a Duarte lo prefiere libre?

En la cárcel.

¿En el “4 estrellas”?

En la cárcel, donde deben ir los delincuentes.

¿Se les escapa?

¡Esperemos que no!

¿Lo quiere en la foto como el ex gobernador de Nuevo León?

No, lo queremos ante los tribunales.

¿Quién lo protege?

Una red de complicidad oficial y partidista. Y, por supuesto, la inacción de la PGR.

¿Más protegido que Javier Duarte?

Sí, por supuesto.

Insisto. ¿César Duarte está más protegido que Javier Duarte?

Sin duda. La decisión presidencial en el caso de Javier es inequívoca.

¿Son tan valiosos como sus amparos?

Son multimillonarias sus fortunas.

¿Extradición a César Duarte?

No. Nosotros queremos juzgarlo en los tribunales de Chihuahua.

¿Entonces no le pediría a Trump que le ayude a capturar a ese “hombre malo”?

No. Estoy seguro que Trump no nos ayudaría.

¿Los custodios del "Chapo" contra el crimen?

Es un despliegue muy grande que debiera servir para combatir la inseguridad.

¿En Chihuahua?

Sí, por supuesto.

¿Con lo agitados que están?

Tenía mil 400 hombres en su resguardo. Podemos usarlos en operativos de la sierra.

¿Podrá garantizar la seguridad?

Lo estamos haciendo.

¿Qué lo haría renunciar, don Javier?

Fallarle al pueblo de Chihuahua.

¿Cuántos muertos valen su gobierno?

Nosotros tenemos una estadística de casi 400 homicidios en estos meses.

¿La incompetencia es corrupción?

También lo es.

¿Tentación para corromper?

No.

¿Tentación por el dinero?

Nunca la he tenido.

¿No siente, por momentos, que algo le acerca a Duarte?

Nada.

Regresemos: ¿lo detendrá?

Lo vamos a detener.

¿Cuándo?

Vamos a judicializar los casos en las próximas semanas y esperemos que obsequien las órdenes de aprehensión.

¿Igual que a Jaime Herrera?

Al grupo que, junto con él, cometieron los principales actos y delitos.

¿Les está dando tiempo?

¡No! Estoy haciendo las cosas de una manera rigurosa.

“Corral no puede”, ¿dicen sus opositores?

Es la labor que tienen que realizar.

¿Y no puede?

Podemos y lo estamos demostrando.

¿Incómodo, don Javier?

No, estoy muy tranquilo.

¿Qué ha entendido por autonomía?

El poder de decidir nuestro destino.

¿Que “Chihuahua no pagará el muro”?

Ni un centavo. No vamos con ese acto que niega todo avance civilizatorio.

¿Que no es un buen negocio el muro?

No, porque aquí ni varilla ni cemento hay: todo se lo llevaron.

¿En verdad un muro humano es eficaz?

Es un acto simbólico de rechazo a la hostilidad.

¿Hay que detener a Trump?

Hay que pararlo con todos los instrumentos de su propio país y los nuestros.

¿Deportaciones masivas?

Cualquier incremento en las deportaciones nos significará problemas.

¿Miedo?

No.

¿Revive el resentimiento a los estadunidenses?

Saca a relucir una contracultura que se anida en la exclusión y discriminación.

¿Alguna crisis de identidad?

Ninguna.

¿De texano qué le queda?

Pues nací en El Paso, Texas, pero soy mexicano.

¿Algún mensaje para el republicano gobernador de Texas?

Sabemos que no comparte ideas de Trump y queremos trabajar de manera conjunta.

¿Y con la republicana Susana Martínez?

Una gran identificación y ella ha buscado un encuentro con nosotros.

¿Ha hablado con ellos?

Telefónicamente con algunos, hemos intercambiado comunicados.

¿Es verdad que hay registros de células terroristas en la frontera?

No tengo información de ello.

¿Nos lo diría?

Por supuesto.

¿Madero trabaja para usted o lo vigila?

Madero es un gran colaborador. Lo hace muy bien.

¿Es de confiar?

De absoluta confianza.

¿Como usted?

¡Por supuesto!

¿Se rearman con Anaya?

No. Estamos en torno del partido, en un esfuerzo de unidad para 2018.

¿Unidad contra Margarita?

No. Unidad contra el adversario real que es el régimen.

¿Los Zavala son resentidos?

No todos.

¿Los Calderón?

No. He mejorado mucho mi relación con el ex presidente.

¿Algo por qué llamarlo traidor?

Ninguno de ellos tendría motivo para hacerlo.

¿Nos lo diría?

También.

¿Regresan o no los bárbaros del norte?

Queremos regresar con un proyecto político de cambio.

¿Y le da tiempo de ver 2018?

Sí, quiero influir en 2018.