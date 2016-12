Ellos viven de ello. Es una profesión de riesgo, igual que ser bomberos, policías, militares, socorristas, etc. A ellos les gusta, y la pirotecnia existe en todo el mundo y seguirá existiendo por siempre. Que en nuestro país las regulaciones son muy laxas, las leyes son a como convenga ($$$$$$$$) a los políticos en turno incluyendo a "protección civil", donde prefieren que les den una mordidita o "colaboración", "p'al chesco", en lugar de hacer un buen trabajo, donde realmente les preocupe dejar el área perfectamente protegida en caso de un accidente o incidente como éste. Mientras nuestro país no cambie, mientras no se hagan las cosas como se debe, mientras uno de mordida para evitar hacer esto o lo otro que debe protegerlos, seguirán pasando estas cosas...