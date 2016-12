Un norteamericano chocó contra un motociclista que tenía preferencia de paso en Valladolid y no quería aceptar su responsabilidad.

Adán Escamilla/SIPSE

VALLADOLID, Yuc.- Un cargamento de chicharra caliente no llegó al mercado municipal de la Sultana de Oriente, debido a que un norteamericano atropelló al motociclista que transportaba el producto.

Este miércoles en la mañana, Jenig Tonnic Woyeme conducía su auto tipo Corolla Toyota, con matrícula YZN8102, sobre la calle 41 por 40 del Centro de la antigua Zací, llevando a bordo a su familia de origen veracruzano. Entonces al llegar a la esquina intentó dar vuelta a su derecha y en sentido contrario, por lo que derribó a Juan Mendoza Clemente, quien guiaba la motocicleta Honda con placas TGGW9.

Por el impacto, Mendoza Clemente fue aventado al pavimento y se regó toda la chicharra que llevaba para vender en el mercado municipal.

Tonnic se bajó de su auto para reclamarle a Mendoza, pues según el extranjero el motociclista no se fijó. Pero se acercaron los policías municipales y explicaron al turista que, de acuerdo al peritaje, el responsable era él.

Tonnic Woyeme simplemente no aceptó el veredicto, decía 'soy gringo, no estúpido', y de esa forma trascurrió un buen rato hasta que a regañadientes y casi forzado tuvo que pagar mil pesos por la chicharra y 250 pesos más por la reparación de la moto.



Una persona que pasaba por ahí no se quedó con las ganas de probar la chicharra tirada y agarró un pedazo.