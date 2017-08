Alcaldes deben controlar los actos “xenofóbicos”

Patricia Itzá/Milenio

MÉRIDA, YUC.- Es responsabilidad de los presidentes municipales controlar los pensamientos y las acciones “xenofóbicas” que se están generando en algunas comunidades de esa zona, por lo que la delegación de la Secretaría de Gobierno solo estará “atenta” de lo ocurrido en esa parte del estado.

Su titular, Rubén Valdez Ceh, indicó que depende del papel que interpreten los presidente municipales para que estos hechos no se sigan replicando en otras partes de la costa, al ser el vínculo cercano al ciudadano y son ellos los que puedan generar funciones para evitar que esta problemática vaya generando otro tipo situaciones que pudieran ser más difícil de controlar.

Negó que los munícipes no estén haciendo la parte que les corresponde, sin embargo, tienen que focalizar ideas para que la ciudadanía entienda que la generalidad no es opción, ya que cuando una persona cometa un delito se le tiene que sancionar independientemente de donde provenga.

Dijo que como autoridad federal respeta la autonomía de los gobiernos locales y municipales, por lo que estarán atentos ante cualquier situación de conflicto, además de recurrirán a las instancias federales como Conapesca para sensibilizar a los pescadores y a través de las cooperativas.

Esto ante los hechos que se vivieron hace algunos días en los puertos de Dzilam de Bravo, San Felipe, Río Lagartos y las Coloradas, en este último es donde se registraron los hechos más violentos llegando a quemar varias embarcaciones, así como agresiones a las personas que no eran residentes del puerto.

Respecto a ello, el delegado “invitó” a la ciudadanía a no tomar esas medidas de xenofobia y no generalizar estas acciones contra las personas que no han cometido ningún delito, al ser de manera particular quienes delinquen en las zonas.

“Es importante recordar que las personas que comentan una falta no se sancionarán por el hecho de pertenecer o ser proveniente de otro lugar, sino por este hecho; en ese sentido invitamos a la ciudadanía a no generalizar”, explicó.

Cabe recordar que respecto al tema, también la Canaco exhortó a las autoridades a mantener la seguridad en los puertos, al no ayudar en nada en la economía de la costa estos problemas, por el contrario podría tener una afectación severa en cuanto a la captación de turismo.