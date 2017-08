MÉRIDA, Yuc.- La Auditoría Superior del Estado informó este sábado que está trabajando en coordinación con la Fiscalía General del Estado para dar rapidez a las denuncias en contra de 16 ex presidentes municipales del periodo 2012-2015 por presunto daño patrimonial por más de 80 millones de pesos.

El auditor superior del Estado, Mario Can Marín dijo que tras presentar las 16 querellas “nos sentamos juntos a trabajar (Auditoría y Fiscalía) para darle salida lo más rápido posible”.

El pasado martes Milenio Novedades informó que la Auditoría Superior del Estado interpuso un nuevo paquete de 16 denuncias penales en contra de ex presidentes municipales de la administración 2012-2015 y que entre los ex alcaldes denunciados figuran la de Halachó, María Cecilia Abraham Hoyos por presunto daño patrimonial de 30 millones de pesos; la ex alcaldesa de Tinum, Natalia Mis Mex por daño patrimonial de 20 millones de pesos; el ex alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim por daño patrimonial de 16 millones de pesos; el ex alcalde de Dzoncauich, Renan Alberto Cocom Verde por presunto daño patrimonial de 9 millones de pesos; la ex alcaldesa de Hoctún, Flor Mireya Acosta Novelo por presunto daño patrimonial de 9 millones de pesos; entre otros.

Al respecto, Mario Can declaró que la Fiscalía General del Estado ha tenido buena apertura para trabajar los asuntos de las denuncias para ir avanzando en las investigaciones.

“Yo creo que es un área de oportunidad que la misma sociedad nos exige y como servidores públicos tenemos la obligación de transparentar la rendición de la cuenta. Definitivamente el mensaje es trabajar de manera conjunta”.

Can Marín agregó que con las denuncias presentadas se está enviando un mensaje a las autoridades municipales de que las cosas se tienen que hacer conforme a lo que está estipulado, “lo que buscamos es que vean que las situaciones van teniendo acciones directas”.

Decenas de denuncias

La Fiscalía General del Estado ha recibido un total de 36 denuncias en contra de ex presidentes municipales de la gestión 2012-2015 interpuestas por la Auditoría Superior del Estado.