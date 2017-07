MÉRIDA, Yuc.- Un Curso de Verano y visitar los parques Centenario y Animaya son parte de actividades que los niños meridanos puedes disfrutar en estas vacaciones.

El Curso de Verano del Ayuntamiento de Mérida inicia este lunes y concluirá el 4 de agosto. Este año se esperan a 11 mil niños de la ciudad y sus comisarías para divertirse y aprender en 96 espacios como museos, áreas deportivas y bibliotecas. También se ofrecerá un curso acuático en la piscina del Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Renacimiento.

Según información de la Comuna, estos talleres son de carácter incluyente con actividades para niños con alguna discapacidad.

Las inscripciones se mantendrán abiertas durante el todo el curso, los únicos requisitos son presentar una copia del acta de nacimiento, dos fotografías y llenar un formato de inscripción.

Piscinas

Por otra parte, Luis Jorge Montalvo Duarte, director de Servicios Públicos Municipales, dijo que a las opciones de esparcimiento en el Centenario y Animaya se agregan las piscinas públicas del Acuaparque y del Parque Ecológico Poniente, que estarán abiertas hasta el 27 de agosto de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

En el Parque Zoológico El Centenario se puede disfrutar del trenecito, el teleférico y los juegos infantiles. El área del zoológico abre al público de 8 am a 5 pm y el resto del parque permanecerá abierto de 6 am a 6 pm.

En Animaya, el Safari, el Catamarán y el Expreso Maya, nueva atracción, prestarán servicio de 10 am a 4:30 pm; mientras que el Herpetario lo hará de 9 am a 5 pm, la Estela Maya de 10 am a 2 pm y de 3 a 4:30 pm y el Jardín Botánico de 9:30 am a 4:30 pm.

Agregó que los niños podrán mitigar el calor en el Parque Acuático de Animaya que abre de martes a viernes de 10 am a 5 pm. El acceso a los juegos acuáticos es exclusivo para niños de 4 a 14 años y deberán ser supervisados por un adulto.

También son opción las piscinas del Acuaparque y del Parque Ecológico Poniente, que para mayor seguridad cuentan con salvavidas y vigilancia.

