Se firma acuerdo para definir límites territoriales yucatecos

MÉRIDA, Yucatán.- Mérida está a punto de estrenar su Programa de Desarrollo Urbano, el cual regulará el crecimiento habitacional y económico de la urbe, dará pie a la instalación del Observatorio Urbano que evaluación el alcance de los logros que se proponen, además de que otras áreas municipales tendrán que modificar su funcionamiento.

También te puede interesar: Mérida, cuidad ideal para invertir: los terrenos son baratos

El director del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, Edgardo Bolio Arceo, señaló que el tema que se discuta y debata en el Cabildo, está enfocado a determinar las áreas que se pueden urbanizar y las que no, ‘con el programa vigente es posible urbanizar en cualquier parte del municipio, la propuesta del nuevo programa es que hay áreas donde se quiere urbanizar, donde se acepta urbanizar y otras en las que se prefiere no hacerlo y los requisitos son diferentes en cada caso’. Externó.

Afirmó que el PDU no está en contra de la propiedad privada, la respeta y mantiene, propone de acuerdo a responsabilidad y atribución, establece condicione diferenciadas.

En entrevista con Milenio Novedades el funcionario municipal señaló que se espera que en la sesión de este lunes el Programa sea ratificado, porque se modificó con las recomendaciones que la Secretaría de Desarrollo Urbano pidió incorporar, una vez que reciba el aval del cuerpo edilicio podrá ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad para publicarse en el Diario Oficial del Estado y que entre en vigor.

Una vez que el documento se apruebe, impulsará la puesta en marcha de diversas acciones, porque se pretende instalar el Observatorio Urbano, conformado por un grupo de ciudadanos que se encargarán de dar seguimiento y evaluar los logros de desarrollo que proponen en tanto que el Consejo de Desarrollo Urbano por ley tendrá que ajustar algunas funciones y el Catastro está listo para que en cuanto entré en vigor todas la cédulas catastrales tengan las notas que corresponde al nuevo programa, especificando en qué zona están.

Desarrollo Urbano ya hizo las adaptaciones de todos sus planos

‘Estamos ya preparados para que en el mismo instante que entre en vigor, opere ya todo de acuerdo a los nuevos lineamientos’, expresó.

El director del Implan indicó que con la definición de las zonas, según la zona los interesados en urbanizar tendrán que cumplir requisitos especiales. ‘El acuerdo general de todos los sectores es que la ciudad de Mérida tiene que ser sensata para crecer, no estamos diciendo que no crezca, pero que los haga de manera ordenada’, esto para no seguir complicando la eficiencia de servicios, seguridad.