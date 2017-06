MÉRIDA, Yuc.- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicará sanciones a dos de las 125 gasolineras de Mérida porque se niegan a reportar los precios diarios de los combustibles a sus clientes.

La dependencia recalcó que estas estaciones están ubicadas una en la calle 50 No. 318 entre 17 y 19, y la otra en la calle 5A No. 359 por 4 y 6, por el rumbo de Plaza Fiesta. Al no tener los precios a la vista, pueden cobrar de más tomando en cuenta que el precio varía diariamente.

Tras la amonestación, esas dos gasolineras podrían recibir como medida de apremio una multa por 250 mil pesos en cada caso y denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), por presuntas irregularidades reiteradas y dolosas en la venta de gasolinas.

Ante esa situación, la Comisión Reguladora de Energía alertó a los ciudadanos a que verifiquen en todo momento que los precios sean los mismos a los publicados en su portal de internet.

Los precios de los combustibles serán publicados todos los días a las 16 horas y entrarán en vigor a las 00:00 horas del día siguiente; de haber algún cambio será notificado, por lo que los permisionarios se ven en la necesidad de dar a conocer las tarifas en tiempo y forma.