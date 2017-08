MÉRIDA, Yucatán.- Para evitar caer en fraudes de falsas agencias de viaje o supuestos “tiempos compartidos”, las personas deben considerar varios puntos importantes antes de comprar: verificar que los negocios estén legalmente establecidos, corroborar que el precio que les ofrecen es real no de fábula y que entiendan que nadie regala nada a cambio, señaló el presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, Jorge Escalante Bolio.

Entrevistado sobre las denuncias de fraudes por agencias “patito” que se han denunciado en las últimas semanas, el dirigente empresarial recomendó incluso que las personas primero lean un poco incluso a través de la internet sobre los sitios que les interesan visitar, para ver si lo que les ofrecen coinciden, y nunca compren algo porque va de por medio un regalo digital u otros beneficios.

En entrevista con MILENIO NOVEDADES el empresario señaló que las personas deben ser conscientes que nada se oferta a un precio más barato de lo que se cree, salvo algunas excepciones de promoción, los lugares formales que ya tienen presencia no recurren a ello, por lo cual, las personas no deben dejar que las metan a ese mundo irreal de estafas, “nadie te invita a una limonada gratis si no tiene una intensión”.

Señaló que en las compras de servicios de turismo, las personas deben considerar que se adquiere un servicio intangible, “no se toca, no se ve, sólo se vive” por ello es importante que corroboren que quien vende sea un negocio debidamente establecido, pueden hacer cotizaciones por su cuenta para tener una idea del costo del servicio y que no les den un precio de fábula.

Escalante Bolio comentó que en algunas estafas que se han cometido, se observa que eran negocios que antes de las temporadas de vacaciones no existían, aparecieron para ese período y después se fueron, algunos de ellos utilizaron como “gancho” ciertos precios u obsequios.

Sobre la adquisición de tiempos compartidos, indico que las personas deben tener también mucho cuidado, pensar si en realidad quieren un contrato de un servicio que van a usar por muchos años, verificar las condiciones del acuerdo, las letras chiquitas, porque luego resulta que no lo usan porque no se adapta a sus necesidades.