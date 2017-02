SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- Me da mucho gusto que el alcalde Mauricio Vial se esté enfocando en el Sur, porque significa que ve para todos lados y no solo a un sector de la sociedad, destacó doña Maribel May, vecina de la colonia Cinco Colonias.

"La verdad el alcalde, Mauricio Vila, está trabajando muy bien, nos da gusto que realice estas actividades porque demuestra su interés por escucharnos”, aseguró.

Durante su recorrido por las calles de la colonia, el alcalde, Mauricio Vila Dosal, recibió las muestras de agradecimiento de los vecinos por escuchar personalmente sus peticiones, y velar por el bienestar de la ciudad, a fin de que los meridanos y la ciudad mantengan la calidad de vida que nos caracteriza, informa el Ayuntamiento de Mérida.

En plática con los ciudadanos, Vila Dosal, informó sobre los diversos trabajos que se realizan, tanto en vialidades como en parques de la ciudad, así como los programas y servicios que ofrece el Ayuntamiento.

“La idea principal de estos recorridos es mantener contacto directo con ustedes, conocer sus necesidades y promover la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones”, aseguró.

Don Javier Maas Contreras, felicitó al alcalde por los trabajos de vialidades que se hacen en la ciudad y solicitó la limpieza de rejillas y la ampliación de banquetas de la calle 117 de Cinco Colonias. "Solo que limpien y que amplíen porque para lo demás, estamos muy contentos alcalde", comentó.

Por su parte Pablo Balam Chan, de 77 años, solicitó al alcalde una silla de ruedas nueva, ya que la que tiene está muy viejita y no funciona adecuadamente. "Tengo paralizado la mitad del cuerpo, vivo solo y mis hijos vienen para ayudarme en lo que necesito, y por falta de recursos económicos no he podido comprar una, ya que no puedo trabajar", dijo.

-Gracias al alcalde por escucharme y miles de bendiciones para él-continuó.

Desde agosto

El presidente municipal mencionó que esta dinámica, que comenzó en agosto pasado, le permite conocer las necesidades de los meridanos y supervisar la labor que desempeñan las diferentes direcciones del ayuntamiento de Mérida.

En la caminata acompañaron al alcalde los directores de la UPG, Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Social y Obras Públicas, Roger Torres Peniche, Luis Montalvo Duarte, Cecilia Patrón Laviada y Virgilio Crespo Méndez, respectivamente. El subdirector de Atención Ciudadana, Giovani Canto Gómez y el regidor, Arturo Sabido Góngora.