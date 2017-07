Mérida, Yuc.- Una de las posiciones fundamentales en el futbol es la de portero, sin duda alguna llegar y mantenerse en el puesto representa un trabajo constante en cada uno de los entrenamientos. Esto es lo que quiere un portero yucateco con gran talento, un joven de físico envidiable y mucho potencial... así describe a Alejandro Elías Dogre Millet, el arquero titular de Venados FC y competencia directa, Armando Navarrete.

Dogre Millet es un jugador orgullosamente de Yucatán, con enormes deseos de triunfar en el futbol profesional. Su físico impone pero sabe que apenas inicia su carrera en este deporte.

La profesión de guardameta se mantiene a base de muchos sacrificios y disciplina, pero sin dejar a un lado los estudios, que es lo que motiva al futbolista.

Con 17 años de edad y su 1.93 metros de estatura, el arquero local sorprende al ex portero águila, Armando Navarrete, quien le augura un futuro prometedor afirmando que tiene que tiene que ir paso a paso con dedicación, paciencia y disciplina.

"Sin duda estoy muy sorprendido por sus cualidades, el que es portero sabe bien que le gustaría tener todas las características de él. Desde que llegó ha sabido aprovechar los consejos que se le ha dado", comentó el arquero titular del cuadro yucateco.

Además elogió la dedicación de Alejandro durante los entrenamientos, "siempre colabora en aprender, es un joven con mucho futuro por delante pero tiene que ir paso a paso".

El sueño

Por su parte Alejandro Dogre afirmó que se siente feliz por estar entrenando en el primer equipo, y para él ser parte de Venados representa un gran orgullo y compromiso que asume todos los días.

"Me siento agradecido por la confianza que me dan para entrenar con el equipo, siempre busco superar a mis rivales y eso se hace dentro de la cancha. He aprendido mucho de Navarrete y siempre escucho los consejos", comentó.

Confesó que al principio le costó trabajo adaptarse, ya que es diferente muy diferente el entrenamiento de un amateur a un futbolista profesional. Sin embargo, destaca que esto le ha servido para aumentar su capacidad de reacción en los partidos.