Milenio Novedades/Mérida

La Fiscalía General del Estado (FGE), mediante la labor que realiza la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), informa sobre un nuevo método que delincuentes utilizan para intentar infundir miedo y, con ello, lograr extorsionar a la población, el cual incluye mensajes de voz amenazantes y videos de contenido gráfico violento y explícito.

Al darse cuenta los delincuentes que los ciudadanos contestan cada vez menos las llamadas de números desconocidos o que no proceden sus intentos de engaño, optan por enviar mensajes de audio vía el servicio de mensajería instantánea Whatsapp, con la intención de amedrentar a la población.

En esos mensajes, dos de ellos ubicados plenamente, se escucha una voz masculina que amenaza a quien contesta y le dice que si no atiende las llamadas, un grupo de criminales “levantarán” al ciudadano o a alguno de sus familiares para después cometer actos de violencia explícita en contra de ellos por negarse a cooperar, de manera pacífica, con sus peticiones delictivas.

Después, hacen llegar a la persona amenazada un video de aproximadamente 20 segundos en el que se aprecia material gráfico explícito de violencia cometida hacia un sujeto, con lo que pretenden que el ciudadano que intentan extorsionar sienta miedo de ser secuestrado o violentado y, con ello, acceda a sus peticiones criminales.

Te recomendamos leer: Usan Oxxo para pagar a extorsionadores

Cuando la persona engañada accede a las exigencias de los criminales, éstos le indican que se encuentran en algún hotel o lugar céntrico de Mérida y le piden al ciudadano que acuda con rapidez a dichos lugares. Es en ese momento es donde comienza el engaño telefónico, pues el afectado puede ser referido a diversos lugares para infundirle más miedo y todo ello puede derivar en el depósito de dinero en efectivo a cuentas de los delincuentes vía tiendas de conveniencia, con lo que se consumaría el delito.

Las averiguaciones de la UECS de Yucatán, en colaboración con otras instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia del país, han podido ubicar que el origen de estos materiales es el Centro Penitenciario de Santa Martha Acatitla, en la delegación Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

Debido a esto, la Fiscalía General del Estado hace un llamado a la población de Yucatán a no caer en este tipo de engaños, a no ceder a las peticiones de estos grupos de delincuentes y a denunciar de forma inmediata al 911 ó al 089 sobre los hechos posiblemente delictuosos.

A su vez, la FGE pide a la ciudadanía no compartir estos mensajes con el fin de no causar temor entre las personas, así como a difundir entre familiares, compañeros de trabajo y amigos la información oficial emitida por esta corporación, misma que desmiente la veracidad de los mensajes enviados por estos criminales.