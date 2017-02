José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Con el objetivo de eliminar los cacharros que son potenciales criaderos del mosco Aedes aegyti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, la Secretaría de Salud (SSY) realizará el próximo fin de semana un operativo de descacharrización en comisarías de la capital yucateca.

La descacharrización beneficiará a 193 mil 400 personas de 44 demarcaciones y 11 colonias aledañas al anillo periférico, que en conjunto suman más 38 mil 680 viviendas, informó la dependencia estatal.

Mendoza Mézquita apuntó que el próximo sábado y domingo entre las 08:00 horas y las 15:00 horas, personal operativo de la SSY e instancias gubernamentales recorrerán las comisarías para recolectar en las esquinas los cacharros depositados por los ciudadanos.

Indicaron que los cacharro que se pueden sacar para que sean recolectados son: latas, botellas, llantas, cubetas, envases y recipientes que no se utilicen y que acumulen agua.

Cabe señalar que colchones, ropa vieja, material de construcción, maleza, periódicos, cartón y papel, no se consideran cacharros por lo que la Secretaría de Salud exhorta no sacarlos ya que no serán recolectados.

Las comisarías y colonias que serán atendidas el sábado 18 de febrero son:

Caucel

Chalmuch

Dzoyaxché

Dzununcán

Molas

Oncán

Petac

San Antonio Tzacalá

San Ignacio Tesip

San José Tzal

San Pedro Chimay

Santa Cruz Palomeque

Santa María Chi

Sitpach

Susulá

Tahdzibichén

Texán Cámara

Tixcacal

Hunxectamán

Xmatkuil

Yaxché Casares

Yaxnic

Ciudad Caucel

Santa Fe

Gran Santa Fe

Plan de Ayala Sur

La Guadalupana

San Luis Dzununcán

Para el domingo 19 de febrero, el personal dispuesto para la descacharrización estará trabajando en las comisarías de:

Chablekal

Cheumán

Cholul

Cosgaya

Dzibilchaltún

Dzidzilché

Dzityá

Kikteil

Komchén

Noc Ac

Sac-Nicté

San Antonio Hool

Santa Gertrudis Copó

Santa María Chí

Santa María Yaxché

Sierra Papacal

Suytunchén

Tamanché

Temozón Norte

Tixcuytún

Xcanatún

Xcunyá

Las Américas

Tamarindos

Real Montejo

Cocoyoles

Ex Basurero

Colonos

Sitpach

Oncán

Chichí Suárez

Los Héroes

Yaxché Casares

Para estas actividades el Gobierno del Estado destinará más de mil 500 brigadistas y 340 vehículos.

El funcionario estatal destacó que la participación ciudadana ha sido determinante para disminuir el índice de enfermedades transmitidas por el vector y exhortó a los ciudadanos a continuar colaborando con las autoridades sanitarias con las acciones de prevención, como es el caso de esta descacharrización en comisarías meridanas.

“Esperamos tener una buena respuesta como la tuvimos el año pasado. Esto nos permitirá adelantarnos a las lluvias que crean las condiciones idóneas para la reproducción del mosco Aedes aegypti, transmisor de dengue, chikungunya y zika”, manifestó.

Cabe destacar que durante la primera descacharrización masiva en Mérida, el pasado fin de semana, se logró con un total de 421.97 toneladas de cacharros recolectados.