MÉRIDA, Yuc.- El famoso espectáculo "Sólo para mujeres" está de regreso en Mérida, ahora en una versión retro, y en esta ocasión contará con nombres como David Zepeda, Eleazar Gómez, Latin Lover y Cesar Ureña, entre tantos otros.

El espectáculo, que desde 1999 ha conquistado el corazón de las mexicanas, se presentará en la capital yucateca el próximo jueves 16 de noviembre, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, informó el medio especializado La Cartelera Mid.

Este evento también contará con otros famosos como Juan Vidal, Charly López, Emmanuel Palomares, Raúl Coronado, Eduardo Rodríguez, Juan Ángel Esparza, Jorge Aravena, José Carlos Farrera, Rafael Nieves, Edu Muñoz, Nacho Casano y Ricardo Crespo.

En esta nueva versión, desde septiembre y hasta noviembre próximo, el show se presentará en otras ciudades del país como Monterrey, Mexicali, Tijuana, Morelia, Puebla, Ciudad de México y Guadalajara; así como en Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) y Estados Unidos.

El show

"Habrá desnudo total mas no integral, lo cual es diferente. Las que alcancen a ver, ven y las que no, no", indicó para Notimex Alexis Ayala, productor del espectáculo, al recordar que incluso mujeres de la tercera edad asistieron a las funciones que ofrecieron hace casi dos décadas.

"’Sólo para mujeres’ se titula Retro porque estamos incluyendo siete coreografías de 1999, pero con ajustes. Se pretende satisfacer las necesidades visuales, auditivas y de tacto de las mujeres que asistan, siempre y cuando cuenten con 15 años en adelante", explicó Sergio Mayer.