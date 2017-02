Apellidos mayas abarratan 'top 10' de Yucatán

Martiniano Alcocer/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- La entidad es un estado singular en lo que toca a la prevalencia de apellidos: es el único del país donde Hernández no es el más común y donde siete de los diez primeros en frecuencia son de origen maya, revela un reportaje del periódico El País, publicado el miércoles 1 pasado en su edición americana.

Firmado por Javier Galán, el reportaje indica, con base en datos del Instituto Nacional Electoral, que en el Estado el apellido más común es Chan, con 73 mil 314 personas que lo tienen como primero o segundo.

De acuerdo con el listado del INE, hasta el 31 de diciembre de 2016, en segundo sitio está Pech (62 mil 745), seguido de Canul (47 mil 211), May (46 mil 879), Canché (41 mil 266), Dzul (32 mil 970), López (32 mil 254), Pérez (32 mil 226), González (31 mil 957), y Poot (30 mil 615). Como puede verse, sólo séptimo, octavo y noveno son apellidos españoles.

El estado con los apellidos más diferenciados del resto es Yucatán, dice Javier Galán, donde proliferan nombres no castellanos como Chan, Pech, Canul, May o Canché. Es el único Estado bañado por el mar Caribe en el que el apellido más heredado no es Hernández (puede ser un genérico por “los hijos de Hernando Cortés”, dice el demógrafo Pablo Mateos, citado por El Universal) y el único en todo el país donde ese apellido no figura entre los 17 primeros.

En cambio, el patronímico de los hijos de Hernando es el más usual en 14 de los 32 estados. Le sigue García, que encabeza las listas en otros siete. López se encuentra en cinco, Martínez y Rodríguez en dos cada uno y González y el citado Chan en otros dos (Campeche y Quintana Roo).

En Campeche, el apellido con mayor número de personas es Hernández, con 37 mil 566; le siguen López, con 35 mil 034, y Pérez, con 33 mil 315. Chan, el más común en Yucatán, queda en octavo lugar. En Quintana Roo, Hernández es el patronímico de 60 mil 761 habitantes; seguido de López, con 52 mil 303, y Pérez, con 44 mil 993. Chan es el décimo, con 26 mil 476 personas.

Chan es en Yucatán el primer apellido de 36 mil 548 personas, y el segundo de 36 mil 636. Están registrados con Pech como primero 31 mil 109, y segundo, 31 mil 636. Canul son, según las cifras del INE, 23 mil 850, en primero, y 23 mil 361 en segundo.

Hernández es el apellido más común de los mexicanos, o al menos de los mayores de edad con derecho a voto. La frecuencia del apellido es tal que hay al menos dos mil 762 que se llaman exactamente igual: Juan Hernández Hernández. De todos los Hernández mexicanos, casi 3.4 millones lo tienen como primero y un poco más de esa cifra como segundo.

La z, predominante