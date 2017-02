Ana Hernández/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Aunque se ubica a 140 kilómetros de tierra firme, el Parque Nacional de Arrecife Alacranes no es ajeno a problemas de fauna nociva y basura, sobre todo en la Isla Pérez, principal sitio de visita de nacionales y extranjeros.

En este sentido, las autoridades federales hicieron una campaña intensa de limpieza para erradicar la fauna nociva que llegó ahí a bordo de los barcos.

El director de este PNAA de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Cristóbal Cáceres G. Cantón, comentó que si bien en algunos puntos de la isla es posible encontrar ejemplares, como una variedad de pinos, cuyas semillas se cree llegaron a la isla hace muchas décadas arrastradas por un huracán, se trata de elementos no afectan sino por el contrario contribuyen al cuidado del entorno, incluso como sitio de anidación de aves, pero los visitantes han llevado basura y fauna nociva.

Las “visitas no deseadas” se quedaron un tiempo en Isla Pérez que es la más cercana a tierra firme, considerando que Progreso se ubica a 140 kilómetros, lo que representa un promedio de al menos tres horas de viaje con embarcaciones con motores potentes.

Ayer se publicó que la Conanp presentará al Consejo los resultados de un estudio para determinar la capacidad de carga turística en el PNAA, a fin de establecer un máximo de visitas autorizadas de 111 personas por día, lo cual permitirá preservar la zona y tener mayor control en el aprovechamiento o uso de los recursos.

Sobre los “invasores”, el funcionario federal dijo que ninguno de estos “visitantes” pudo llegar por sus propios medios a esa zona, es decir, estaban en alguna caja u objeto que se desembarcó en la isla, lo cual, ocurre, cuando no hay un adecuado proceso de limpieza de las embarcaciones, dijo el también director de la Reserva Especial de la Biosfera de Ría Lagartos.

Por ello, ante la importancia del sitio y las afectaciones en el PNAA no está permitido introducir especies exóticas y tampoco se permite el desembarco de mascotas. En este punto, citó el caso de animales domésticos, como los perros, debido a que podrían afectar los nidos de las aves e incluso a las tortugas.

Además es un viaje largo, de al menos tres horas, no es cómodo para ningún animal, esto considerando que el mar este en calma, y cuando lleguen hasta ahí, el reglamento establece que no podrán bajarlos a la isla para que no molesten a otros animales, por lo cual las personas deben considerar este punto y no llevar a sus mascotas.

Cristóbal Cáceres comentó que en algún tiempo el lugar estuvo infestado de ratas, incluso se detectaron cucarachas y moscos, los cuales llegaron en algún barco que no tenía un buen sistema de limpieza.

Ante el problema y para evitar que se convirtiera en una plaga en el lugar realizaron diferentes campañas de limpieza y todas estas especies fueron erradicadas, de hecho acaba de concluir un proceso de verificación del lugar, que es una tarea que se realiza en forma permanente.

En este sentido, pidió a las personas que acuden al lugar que cuiden la limpieza de las embarcaciones para evitar el traslado de fauna exótica a este lugar, que tiene un buen nivel de conservación.

Otro problema

La basura es otro tema, ahí no hay donde contenerla ni se cuenta con servicio de recolección, por lo cual se pide a los visitantes que se lleven sus desechos, tal y como hacen los trabajadores de las diferentes dependencias federales que están a cargo de la zona, quienes además limpian los desperdicios que las corrientes arrastran hasta este sitio.

Nido de especies

Arrecife Alacranes es la cuna de reproducción de especies de alto valor comercial para la pesquería de Yucatán, como el mero, la langosta y el pulpo, de ahí salen hacia la costa yucateca.

Esto lo saben incluso los pescadores que tienen permiso para la captura cerca de este sitio, pero no dentro de él. Los hombres de mar dejan sus barcos en los alrededores del parque para capturar, según la temporada, las especies comerciales, siempre que tengan los permisos de aprovechamiento en los alrededores, respetando los acuerdos y el uso de elementos para la pesca.

Algunos navíos pesqueros principalmente llegan hasta la parte noroeste de la isla, que es la zona en la cual ha ocurrido el mayor número de encallamientos, que por lo general ocurren durante la noche, cuando los pescadores descansan y se rompe la cadena del ancla.