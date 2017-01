Willam Sierra/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- La iglesia está a favor de que en un contexto pacífico, el pueblo manifieste su sentir y desacuerdo a ciertas medidas que las que vea afectado sus intereses como 'el gasolinazo', y rechaza rotundamente todo tipo de violencia para manifestarse, subrayó el Arzobispo Gustavo Rodríguez Vega al dirigir un mensaje a los medios de comunicación.

En ameno convivio, realizado en el Centro Comunitario de la Parroquia de Itzimná, en la que la Arquidiócesis de Yucatán celebró a los periodistas, e incluso hasta se cortó rosca, siendo el propio Monseñor Rodríguez Vega uno de los agraciados que le “tocó muñequito”, también se refirió ante la cercanía del tiempo electoral a no ser pasivos y cuando llegue el momento de acudir a votar que se haga.

“No debemos quedarnos con los brazos cruzados, debemos participar de una manera positiva en busca de una solución a los graves problemas que nos afectan. Desde la iglesia animar a todo lo que signifique organizar. No faltará quien diga que no debemos, pero mientras sea pacífico se vale expresar un desacuerdo; la unión hace la fuerza, de convicción, no de violencia”, dijo.

“Generalmente los fieles más allegados a la iglesia pueden ser catalogados de conformistas, lo cual no debe ser, hay que expresarse pacíficamente y sin restar mérito a la oración. Hay que orar por México, por nuestras autoridades y ahora con mayor razón debemos de hacerlo para que Dios los ilumine y encuentren la sabiduría para dar marcha atrás o hallar remedios alternativos”, añadió.

“A todos nos afectan las alzas, y desgraciadamente, siempre, el más pobre es el más afectado. Habrá gente que no completará para el pasaje del transporte público. No debemos caer en la desesperación, participando y orando por la paz, que afortunadamente en nuestro medio prevalece y debemos de cuidarla”, subrayó.

Diversas manifestaciones sin violencia se han presentado en la entidad contra el gasolinazo. Este jueves ciudadanos realizaron la toma simbólica de una gasolinería de Mérida mientras que transportistas estacionaron autobuses y camiones de carga en uno de los carriles de la vía Mérida-Campeche.

Celebración a periodistas

Al dirigirse a los representantes de los distintos medios, el Arzobispo de Yucatán lo hizo con el saludo del ángel a los pastores que velaban al Niño Jesús en Belén, “¡les anuncio una gran noticia, ha nacido El Salvador!”.

“Los ángeles no tienen nombre y son mensajeros de Dios, de hecho, la palabra ángel significa mensajero. El arcángel igual es un mensajero, pero de una noticia muy especial, como por ejemplo, el arcángel Gabriel que llevó el anuncio a la Santísima Virgen María. Los reporteros y periodistas son como ángeles que llevan a la sociedad noticias, que nos llenan de alegría, otras pueden ser tristes”, señaló.

En ese sentido, indicó que sea cual fuera la noticia debemos estar enterados y por ello invitó a los medios de comunicación a no magnificar los malos acontecimientos y equilibrarlas con aquellas que nos invitan a la superación, al arte o el deporte.

Monseñor Rodríguez Vega también se refirió a las redes sociales, que en la actualidad son un medio muy poderoso, que nos mantiene informado al instante, aunque igual puede ser un arma de doble filo, pues con suma facilidad puede dañar la integridad de una persona por lo que “debemos ser cautelosos y utilizarla con responsabilidad”.