Agencias

MÉRIDA, Yuc.- El escritor y periodista, Javier Valdez, quien fue asesinado el pasado lunes 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, tenía planeado refugiarse en Yucatán ante el clima de inseguridad que sufren los periodistas, así lo afirmó Ismael Bojórquez, director del semanario Ríodoce.

Según publica SDP Noticias, tras la muerte de Miroslava Breach, La Jornada (medio nacional donde colaboraba Valdez) había tomado la decisión de sacar a sus corresponsales de Sinaloa; Javier vendría a Yucatán.

El escritor asesinado había visitado el estado en varias ocasiones, incluso estuvo presente en la Feria de la Lectura Yucatán, donde concedió una entrevista a Grupo SIPSE, en marzo pasado.

Bojórquez compartió que Valdez no logró refugiarse en Yucatán ya que aún no contaba con el dinero necesario: "el lunes tocamos el asunto y le dije (a Javier): '¿Cómo vas?', a lo que el periodista respondió que bien, 'pero no hay lana' (…) Eso lo platicamos el lunes. A las dos horas lo mataron".

Además Bojórquez también reveló que el ahora asesinado se encontraba muy nervioso después de realizarle una entrevista al narcotraficante Dámaso López Núñez, "El Licenciado", quien ha sido señalado como el sucesor de "El Chapo" Guzmán.

Lee la entrevista realizada a Javier Valdez: El narco pudo callarlo sólo con la muerte (video)