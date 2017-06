MÉRIDA, Yuc.- Este año el SAT fue más renuente en la devolución de impuestos a los contribuyentes, y su negativa detonó que los ciudadanos recurrieran a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la cual registró tan sólo en el mes de mayo que el número de quejas por esos actos de la autoridad hacendaria fueran más de 120 de los 184 de inconformidad que atendieron, es decir, ocuparon poco más del 70% de los reportes.

El delegado de la Prodecon en Yucatán, Marco Ponce Hernández, señaló que el incremento en la demanda de los servicios que proporcionan es un reflejo de que cada vez “más personas hacen efectivos sus derechos como pagadores de impuestos”, principalmente ante el Servicio de Administración Tributaria.

El funcionario federal explicó que en este año el incremento de los servicios se reflejó principalmente en la inconformidad por la devolución de impuesto, pues no todos obtuvieron el saldo a favor en el plazo rápido y, aunque no conocen cuántos casos de este tipo ocurrieron, porque no todos recurrieron a la Procuraduría, pero en quienes sí lo hicieron encontraron que de las 184 quejas atendidas tan sólo en mayo, el 70% (unos 120 casos), fueron por esa causa. La mayor parte de los afectados fueron personas asalariadas.

Dijo que el mes de mayo mostró movimientos importantes, porque las tres áreas en las que se manejan los servicios que otorga la Prodecon mostraron crecimiento significativo en comparación con el mismo lapso del años pasado. En asesoría, de 194 alcanzaron ahora 970, lo que representa un aumento del 385%; en quejas, pasaron de 31 a 184 (493.55%) y en representación legal, de 15 a 35 (133.33%).

