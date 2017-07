Cada vez más yucatecas ingresan a carreras universitarias

Milenio Novedades

Mérida, Yuc.- La formación académica ha sido uno de los principales logros de las yucatecas, que cada vez en mayor número ingresan a las carreras universitarias; no obstante, este campo es el mayor desafío que enfrentan, ya que en el medio rural el acceso sigue siendo limitado, según información proporcionada por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Actualmente a las mujeres se les puede encontrar en espacios como el laboral, económico y político, lo cual refleja que se ha tenido muchos avances gracias a las demandas, luchas, alianzas y aperturas que se han dado en los últimos tiempos, señaló en días pasados Leticia Paredes Guerrero, coordinadora académica del Programa Institucional de Igualdad de Género de la citada casa de estudios.

Añadió que pese a la incorporación femenina en estas áreas, todavía la mujer no se encuentra en puestos de dirección y de toma de decisiones, tampoco tiene una presencia importante en cuanto a remuneración de su trabajo, ya que diferentes estadísticas y publicaciones señalan que recibe un 30 por ciento menos de sueldo en relación con los hombres en mismos trabajos.

Dijo, que es necesario cambiar la mentalidad y pensamientos de inferioridad para que las mujeres sean tratadas con igualdad.

Paredes Guerrero declaró que a la mujer tradicionalmente se le colocó en el espacio del hogar, para el cuidado de la familia y de los hijos, y al salir de este entorno para irrumpir en el ámbito laboral ha generado modificaciones.

No obstante, no se termina por romper este estereotipo, lo cual redunda que su incorporación no se realice en condiciones optimas, sino condicionadas. Explicó que las féminas se integran al trabajo subordinadas como secretarias, parte del personal, administradoras, pero le son negados los puestos de jefatura y de dirección.

Asimismo, la especialista reconoció que hay paridad en cuanto a culminación de la preparación universitaria y a que es un 10 por ciento mayor el número de mujeres que cursan los postgrados.

Trabajo en el interior del estado

En cuanto al mayor reto que tienen las mujeres en Yucatán, detalló que es aumentar la preparación universitaria de las mujeres del interior del Estado, quienes cuentan menos de la mitad de oferta educativa que poseen las habitantes de las grandes ciudades.

Los centros de bachillerato se encuentran concentrados en puntos específicos del territorio, mientras que las escuelas de nivel superior se ubican en las 4 o 5 ciudades principales de la entidad siendo que son 106 los municipios, apuntó.