Jorge Moreno/ SIPSE

MÉRIDA, Yucatán.- Con dos nuevos reportes de avistamientos OVNI en la carretera Mérida-Tixkokob este tramo comienza a ser conocido por fenómenos de este tipo, entre los que también resaltan lugares como Ticul y las carreteras de Muna y Homún.

Los reportes fueron por parte de empleados que laboraron en la construcción del distribuidor víal con salida a Tixkokob:

“A finales de diciembre nos retiramos cuando ya estaba oscureciendo. Mi compañero agarró su moto y nos fuimos rumbo a Tixpéhual. Habíamos avanzado un par de kilómetros después del retén de Villas de Oriente cuando de pronto cruzó frente a nosotros, atravesando la carretera, una especie de OVNI o nave espacial con una luz azul fuerte, a unos 20 metros de altura”.

“Estaba tan cerca que no había forma de que nos confundiéramos. Mi compañero incluso se detuvo para verlo con mayor detenimiento, de hecho no hacía ningún ruido”, explicó.

Cabe mencionar que aunque no dieron más información al respecto, hace apenas unos días otra trabajador vio un objeto muy similar justo un kilómetro antes de llegar a esta población:

“Era un OVNI, estamos seguros, eran como las nueve de la noche, era una luz muy fuerte, como una especie de esfera y con movimientos erráticos y de pronto se fue y desapareció a gran velocidad, creo que se fue hacia arriba”, concluyó.

Hace unos años, Carlos Benítez Novelo, un vendedor que comúnmente cubre la ruta de Tixkokob y municipios circunvecinos, relató a Enigmas el siguiente caso: “Salgo desde muy temprano de mi casa en Mérida para iniciar la cobranza en 'Tixko', normalmente viajo por la carretera que va directo a ese poblado, pero en una ocasión me distraje y seguí de largo a Tixpéhual, como es la misma distancia no le vi problema y seguí mi camino”.

“A los pocos minutos, al salir de Tixpéhual y pasar las vías del tren, de pronto vi un objeto a muy baja altura, quizá cinco metros. Era un objeto circular, de color negro, en forma de nave especial y de aspecto metálico, pues la luz del sol hacía que brillara ligeramente”.

“Bajé mi velocidad pero no me detuve, y me di cuenta que de pronto iba a la misma velocidad que yo. Me sorprendí mucho, todo fue cuestión de segundos y de pronto vi de reojo que levantó el vuelo y se perdió en el cielo, fue ahí cuando me detuve para calmarme y ver hacia dónde se fue, pero ya no lo vi”.

Relatos como estos han sido muy comunes en los últimos años. Todos coinciden con las características del OVNI, que vuela a gran velocidad y a poca distancia de la carretera, sin embargo, se desconoce el motivo de los avistamientos.