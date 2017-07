MÉRIDA, Yuc.- A unos días de que los presidentes municipales rindan sus informes de gobierno, aún no se perciben índices sobre si su trabajo ha tenido resultados positivos para la ciudanía, declaró este miércoles el director de G Consultoría, especializada en políticas públicas y programas de gobierno, Ernesto Guerra de la Peña.

El analista manifestó que los alcaldes continúan ejecutando las acciones tradicionales que en la mayoría de los casos no impactan en beneficio de la comunidad como los parques públicos, la construcción de las famosas conchas acústicas y remodelaciones de espacios públicos que en la mayoría de los casos no utiliza la ciudadanía.

“Hemos identificado que en los ayuntamientos no se mide el índice sobre si las políticas públicas que se aplican tienen resultado positivo, es decir, no se perciben los beneficios. Los alcaldes desconocen si las políticas públicas están llegando a la gente, si están rezagando a alguien o si están involucrándose con el presupuesto o si funcionan”, dijo.

En este contexto, Guerra de la Peña agregó que una administración municipal puede aplicar diversos programas y proyectos, pero que si éstos no están sujetos a una medición no se sabrá si el recurso fue bien aplicado o no.

Señaló que los alcaldes continúan construyendo parques públicos como si fuera una prioridad de sus administraciones, sin tomar en cuenta que estas obras están presentes desde muchos años atrás.

“Hay muchas políticas públicas como los parques y las conchas acústicas, que a veces dan buena imagen que generan una percepción en la gente de que se está trabajando, pero realmente no se ayuda a la comunidad en las problemáticas que más los afecta”, dijo Ernesto Guerra.

