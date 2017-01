Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Los 106 ayuntamientos de Yucatán recibirán más de cinco mil millones de pesos por concepto de participaciones federales durante 2017, reveló el director general de Ingresos del Gobierno del Estado, Luis Felipe Góngora Medina.

El funcionario precisó que dicho monto se clasifica en dos partidas, de las cuales la primera es por una cantidad estimada en tres mil 45 millones de pesos provenientes del Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, la venta de gasolina y diésel, el Fondo de Compensación de Repecos, el Fondo de Fiscalización, y el Fondo ISR.

Agregó que dicha cantidad significa un incremento del 5 por ciento en relación con lo entregado durante 2016.

Góngora Medina expuso que la segunda partida que recibirán los ayuntamientos será por concepto de Ramo 28, que son recursos de libre disposición, y por el Ramo 33, que son etiquetados y que se clasifican en el Fondo de Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Fortalecimiento para los Municipios.

En este sentido, dijo que se estima que recibirán dos mil 435 millones de pesos, que representa un incremento del 4 por ciento en relación con lo entregado el año pasado, por lo que las autoridades municipales recibirán más de cinco mil millones de pesos durante este año.

“Esta cifra es el estimado a recibir, pero depende de muchos factores, entre los cuales está la bolsa de la recaudación federal participable, que es derivada del comportamiento recaudatorio de impuestos federales para el Sistema de Administración Tributaria”, explicó.

“Entendemos que 2017 será particularmente difícil, por concepto de participaciones federales los municipios recibirán un estimado de tres mil 45 millones de pesos, y por concepto de Ramo 28 y Ramo 33 unos dos mil 435 millones de pesos”, precisó.

El funcionario estatal mencionó que por concepto de participaciones federales de libre disposición, Mérida recibirá mil 100 millones de pesos; Valladolid, 95 mdp; Tizimín, 87 mdp; Tekax, 51 mdp; Progreso, 74 mdp; Izamal, 36 mdp; Kanasín, 90 mdp; Hunucmá, 40 mdp, y Umán, 63.5 millones de pesos, aproximadamente.

Alcaldes, sin interés en recurrir a créditos

Los ayuntamientos de Yucatán ajustarán su presupuesto a los recursos que reciban de la Federación y en este inicio de año no recurrirán a los créditos, coincidieron los presidentes de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y la Asociación de Municipios por Yucatán (Ampyac), que agrupa a presidentes municipales del PRI, PAN y Nueva Alianza.

El presidente de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), en Yucatán, Warnell May Escobar, declaró que en este momento no consideran solicitar empréstitos al Congreso del Estado ni créditos con particulares, ya que tratan de sujetarse al presupuesto asignado para no recurrir a préstamos.

El también presidente municipal de Izamal dijo que al iniciar la administración tomaron la postura de ahorrar durante el año para hacer frente a compromisos de pago como los aguinaldos, y no caer en situaciones complicadas.

“Los alcaldes inician con el ánimo que debe de ser, tratando de que el tema de transparencia y rendición de cuentas sea una prioridad para los alcaldes de la Fenamm, cada uno en sus municipios trabaja y hace lo propio para seguir ateniendo a la ciudadanía”, indicó.

Warnell May agregó que los ayuntamientos afiliados a esa federación, emanados del PRI, se sujetarán a las participaciones federales.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios por Yucatán (Ampyac), que aglutina a alcaldes del PAN y de Nueva Alianza, Vicente Euán Andueza, manifestó que por ahora no consideran contratar empréstitos ni créditos para operar las administraciones municipales.