CIUDAD DE MÉXICO.- La Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas busca darle fogueo a las nuevas generaciones, pero estas determinaciones perjudican a los que ya están consagrados, como es el caso de Lino Montes, quien no irá al Campeonato Panamericano en Miami, ya que el organismo piensa darle una oportunidad a Maximiliano Balam, atleta que consideran una promesa.

Esta decisión ha provocado la preocupación del yucateco, ya que una de sus dos oportunidades para mantener la beca del Fodepar se perdió y solo le quedará el Campeonato Mundial en Anaheim, California, para conservar el apoyo de la Conade.

“En la carta compromiso del fideicomiso, la Conade me pone dos eventos que debo cumplir para mantener la beca, uno es el Panamericano donde debo quedar entre los tres primeros y el Mundial donde debo ubicarme entre los primeros 10, pero ya me quitaron la oportunidad de ir a cumplir con el primer parámetro. Así, solo me queda el Mundial, y no es complicado cumplir ese parámetro, pero la preocupación es que si me van a llevar o me harán lo mismo de ahorita”, dijo Montes.

En el Campeonato Nacional, Montes obtuvo el segundo sitio, mientras que Balam fue tercero, sin embargo, la federación optó por darle oportunidad a Maximiliano y que Lino compita en el Centroamericano para buscar el pase a Barranquilla 2018.

“Tenemos que combinar al equipo porque no podemos llevar a los mismos a las competencias, y debemos sacar a las reservas. Ello debido a que después del Panamericano viene de inmediato el Centroamericano para clasificar a Barranquilla 2018 y por ello hemos preferido que Lino Montes vaya a este último evento, mientras que Maximiliano, que es una promesa, tenga fogueo en el Panamericano”, mencionó el presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, Rosalío Alvarado.