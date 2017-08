MÉRIDA, Yuc-. El “Bypass” gástrico es una buena opción para pacientes diabéticos, hipertensos y con colesterol alto, pues está demostrado que luego de la cirugía sus niveles se controlan en un 80% e incluso pueden llegar a la resolución de la enfermedad.

La cirugía laparoscópica o “mínimamente invasiva” es una técnica especializada para realizar procedimientos que inicialmente se usaban, por lo general, para cirugía ginecológica y de vesícula biliar. Sin embargo, durante los últimos 10 años, el uso de esta técnica se ha ampliado e incluye la cirugía de “Bypass” gástrico, por medio de la cual, el paciente experimenta una pérdida de su sobrepeso al ciento por ciento y sin efecto “rebote”, que puede presentarse en otras cirugías como la banda o manga gástricas.

En Yucatán, el Dr. Raúl Vázquez Pelcastre, especialista en cirugía bariátrica laparoscópica, es el único médico que realiza esta intervención de mínima invasión con la que el paciente es dado de alta en 24 horas.

“La laparoscopia nos ha dado la oportunidad de realizar los procedimientos mucho más rápido, con una recuperación más rápida, con menor dolor y sin los riesgos de complicación que una cirugía abierta. Es importante precisar que el ‘Bypass’ no es lo mismo que la liposucción, que se enfoca en el drenaje de la grasa abdominal. En el caso de la cirugía bariátrica de ‘Bypass’, se hace a nivel del estómago para disminuir la capacidad de absorción del paciente, rebajando la cantidad de comida que ingiere y la ansiedad de comer. El paciente va a bajar de peso paulatinamente sin tener descontrol metabólico y lo más importante, es una cirugía permanente”, señaló el especialista del Instituto de Laparoscopia Avanzada del Sureste (Inlapsur), ubicado en Cénit Medical Center del Altabrisa.

El Dr. Vázquez explicó que los pacientes que son sometidos al “Bypass” gástrico laparoscópico cuando comen con muy poco se sienten satisfechos y no requieren ingerir alimentos en grandes cantidades:

“Actualmente la cirugía bariátrica está tomando un nuevo nombre que es el de cirugía metabólica. Está bien demostrado que los pacientes diabéticos e hipertensos, que tienen alguna comorbilidad como colesterol y triglicéridos elevados así como apnea del sueño, logran corregirlas hasta en un 80% e incluso ha habido pacientes que se han llegado a curar de estas enfermedades”, aseguró.

Acerca del costo de esta intervención de mínima invasión, el especialista comentó que es una cirugía de alto costo por la alta calidad de los materiales y equipos de última generación que se utilizan para realizarla.

“Utilizamos lo mejor, siempre pensando en la seguridad del paciente. Es una cirugía no muy barata (alrededor de 120 mil pesos) pero tampoco imposible de pagar por lo que vale la pena considerar el beneficio a corto y largo plazo de forma permanente para el paciente”, mencionó el Dr. Vázquez Pelcastre.

Los pacientes son candidatos a esta cirugía de acuerdo con su edad. El experto en cirugía metabólica dijo que anteriormente el rango era entre 18 y 65 años y que actualmente esto ha cambiado, permitiendo operar a pacientes adolescentes a partir de los 14 años de edad, que desde esa etapa están presentando obesidad y diabetes.

“Ya se están viendo los beneficios de la cirugía en pacientes adolescentes y no existe ninguna repercusión en su crecimiento y desarrollo normal, además con esto estamos previniendo la aparición de complicaciones metabólicas más adelante”, apuntó.

Añadió que en adultos mayores ya es posible intervenir a personas de hasta 70 años de edad.

Por último, el Dr. Raúl Vázquez dijo que ante la epidemia de obesidad que prevalece en el país, la Secretaría de Salud ya está considerando realizar la cirugía bariátrica como parte del tratamiento para esta enfermedad.

“Sería bueno que incluyan la cirugía porque se evitarían muchas complicaciones relacionadas con la obesidad. En Yucatán esto todavía no se aplica pero hay Estados en donde ya es una realidad. Se está intentando gestionar porque hay gente que lo requiere y no cuenta con los recursos para pagar la intervención. Y repito, lo que eleva el precio del procedimiento son los costos de los materiales y equipos, ya que los honorarios médicos no son tan altos como se pudiera pensar”, finalizó.