SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- Con el día de asueto de hoy 15 de mayo, Día del Maestro, prácticamente ya no hay más puentes "oficiales", es decir, fines de semana "largos".

Aunque el último día de descanso oficial fue el 1 de mayo, las festividades del 5 ,10 y 15 de este mes dieron a los estudiantes, y alguno que otro trabajador (como mamás y maestros) un día de asueto en lo que resta del ciclo escolar.

En el calendario escolar 2016-2017 aun quedan "marcados" dos días más de descanso, pero son sólo para estudiantes de nivel básico, por los viernes de Consejo Escolar: viernes 26 de mayo, y viernes 30 de junio.

Aunque, obviamente, los alumnos gozarán de un receso entre julio y agosto (según el calendario escolar que hayan escogido) por lo menos de unos 25 días.

Pero en el área laboral, el próximo "puente" no será sino hasta noviembre, en este caso el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Aunque antes hay un día marcado como descanso oficial, el 16 de septiembre, cae sábado por lo que no será un fin de semana largo, al menos no oficialmente.

Antes de que la próxima fecha de descanso oficial "llegue" -2 de noviembre-, transcurrirán exactamente 170 días; pero el próximo fin de semana largo no ocurrirá sino hasta dentro de 198 días, es decir, el lunes 20 de noviembre.