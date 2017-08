MÉRIDA, Yuc.- A petición de los fiscales, el juez segundo de control, Luis Mugarte Guerrero, autorizó una prórroga de dos meses para el cierre de investigación de los acusados Oscar M. L. T. y Jonathan M. Á., dos de los implicados en el homicidio de Emma Molina Canto, pero en la audiencia una nueva asesora de Ligia Canto (madre de la víctima) acusó a la Fiscalía de omisiones, no hacer una investigación con el protocolo de feminicidio y limitarse a girar oficios, además dijo que los otros tres representantes de la denunciante no estaban cumpliendo con sus funciones.

En este sentido, el juez Mugarte Guerrero señaló que los dos acusados no están procesados por feminicidio, sino que fueron vinculados por homicidio calificado, e indicó a la nueva integrante Paola Natalia Punab de la O, que en todo su discurso no detalló cuáles fueron las omisiones en que presume incurrió la Fiscalía en sus investigaciones.

Además, en los cuatro meses que han transcurrido del plazo para el cierre de este caso, los otros tres representantes de la denunciante Ligia Canto Lugo -incluido uno que es su hijo- no han mencionado nada sobre irregularidades cometidas por la Fiscalía en las indagatorias.

Ante la aseveración de la nueva asesora de la denunciante, el juez Mugarte Guerrero indicó a Ligia Canto Lugo que si ella considera que sus asesores no están cumpliendo con sus funciones, ella puede sustituirlos por otros.

“La labor del asesor jurídico no es limitarse a decir que se adhiere a las pruebas de la Fiscalía, sino también puede presentar sus propias pruebas e incluso inconformarse contra la actuación de los fiscales”, expresó el juzgador.

Rechazan amparo a Martín Medina Sonda

Por otra parte, Martín Medina Sonda perdió el amparo que solicitó en contra de la vinculación a proceso por el delito de feminicidio, dictada por el juez segundo de control de Mérida, Luis Mugarte Guerrero, por el asesinato de su esposa Emma Gabriela Molina Canto.

Medina Sonda fue vinculado a proceso por feminicidio agravado, debido a que el juez Mugarte Guerrero dio más valor a los datos de prueba aportados por la Fiscalía en las que se presume que la planeación del asesinato de su esposa se hizo desde agosto de 2016.

La declaración del ya vinculado César R. B. ante este tribunal fue primordial para presumir la participación de Medina Sonda en estos hechos, pues fue quien detalló que este individuo lo contactó desde agosto o septiembre de 2016 para localizar a la víctima y a sus hijos en Mérida.

Ahora lee: Detienen al hermano de Emma Molina por golpear a su esposa